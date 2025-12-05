Tucumán: diciembre arrancó con lluvias irregulares y lejos de los niveles históricos

La Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) ha emitido su informe pluviométrico, que detalló las precipitaciones registradas en diversas localidades hasta el 4 de diciembre de 2025.
Con el inicio de la siembra en puerta, los productores de granos de Tucumán están siguiendo de cerca los niveles de precipitación en la provincia. El informe revela una situación variada en cuanto a las lluvias diarias y acumuladas en el primer tramo de diciembre.
El 4 de diciembre, la mayoría de las estaciones registraron 0 milímetros (mm) de lluvia. Sin embargo, se destacaron algunas localidades con precipitaciones ese día:
- Lules (La Bomba): 7,4 mm.
- Colalao del Valle 7,1 mm.
- San Rafael 4,3 mm.
- Monte Grande 2 1,8 mm.
- Pinar de los Ciervos y Las Nubes (Perilago), ambas con 0,5 mm.
- Los Nogales 0,3 mm.
Niveles
La máxima precipitación diaria registrada en lo que va de diciembre fue en Cejas de Aroca (departamento Simoca) con 56,6 mm. Otros picos significativos se observaron en:
- Burruyacu 49,3 mm.
- Caspinchango (Monteros) 34,3 mm.
- Catamarca 33,2 mm.
Acumulado
El total acumulado en diciembre varía significativamente entre las localidades:
- Cejas de Aroca encabeza la lista con 57,1 mm.
Caspinchango (Monteros) reportó dos registros por las dos estaciones meteorológicas: 59,2 mm. y 33,8 mm.
- San Andrés (Cruz Alta) sumó 50,1 mm.
Promedio histórico
Los niveles acumulados en diciembre de 2025 se encuentran por debajo del promedio histórico mensual para muchas áreas. Por ejemplo, mientras que Arcadia lleva 26,9 mm. acumulados, su promedio de diciembre es $150,2 mm. De manera similar, Lules (La Bomba) registra 37,6 mm. frente a su promedio de $169.7 mm.
La información de este informe fue elaborada con datos agrometeorológicos disponibles en la página web de la Sección Agrometeorología (agromet.eeaoc.org.ar).