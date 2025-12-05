Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tucumán: diciembre arrancó con lluvias irregulares y lejos de los niveles históricos

El relevamiento pluviométrico de la Eeaoc al 4 de diciembre evidenció contrastes entre localidades tucumanas.

FOTO ILUSTRATIVA. FOTO ILUSTRATIVA.
Hace 1 Hs

La Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) ha emitido su informe pluviométrico, que detalló las precipitaciones registradas en diversas localidades hasta el 4 de diciembre de 2025.

Con el inicio de la siembra en puerta, los productores de granos de Tucumán están siguiendo de cerca los niveles de precipitación en la provincia. El informe revela una situación variada en cuanto a las lluvias diarias y acumuladas en el primer tramo de diciembre.

El 4 de diciembre, la mayoría de las estaciones registraron 0 milímetros (mm) de lluvia. Sin embargo, se destacaron algunas localidades con precipitaciones ese día:

- Lules (La Bomba): 7,4 mm.

- Colalao del Valle 7,1 mm.

- San Rafael 4,3 mm.

- Monte Grande 2 1,8 mm.

- Pinar de los Ciervos y Las Nubes (Perilago), ambas con 0,5 mm.

- Los Nogales 0,3 mm.

Niveles

La máxima precipitación diaria registrada en lo que va de diciembre fue en Cejas de Aroca (departamento Simoca) con 56,6 mm. Otros picos significativos se observaron en:

- Burruyacu 49,3 mm.

- Caspinchango (Monteros) 34,3 mm.

- Catamarca 33,2 mm.

Acumulado 

El total acumulado en diciembre varía significativamente entre las localidades:

- Cejas de Aroca encabeza la lista con 57,1 mm.

Caspinchango (Monteros) reportó dos registros por las dos estaciones meteorológicas: 59,2 mm. y 33,8 mm.

- San Andrés (Cruz Alta) sumó 50,1 mm.

Promedio histórico

Los niveles acumulados en diciembre de 2025 se encuentran por debajo del promedio histórico mensual para muchas áreas. Por ejemplo, mientras que Arcadia lleva 26,9 mm. acumulados, su promedio de diciembre es $150,2 mm. De manera similar, Lules (La Bomba) registra 37,6 mm. frente a su promedio de $169.7 mm.

La información de este informe fue elaborada con datos agrometeorológicos disponibles en la página web de la Sección Agrometeorología (agromet.eeaoc.org.ar).

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
2

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
3

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
4

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
5

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
6

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Más Noticias
Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

El Gobierno vuelve a emitir deuda en dólares: lanza un bono al 2029 para blindar las reservas

El Gobierno vuelve a emitir deuda en dólares: lanza un bono al 2029 para blindar las reservas

Plazo fijo en diciembre 2025: ¿cuál es el banco que más paga y cuánto conviene invertir?

Plazo fijo en diciembre 2025: ¿cuál es el banco que más paga y cuánto conviene invertir?

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Comentarios