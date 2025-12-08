Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

Conocé los detalles del sorteo.

¿Cómo salió el último sorteo del Tuqui 10? ¿Cómo salió el último sorteo del Tuqui 10?
Hace 34 Min

Este domingo se realizó el sorteo N.º 156 del Tuqui 10, el tradicional juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, y el primer premio volvió a quedar vacante. Ningún tucumano ni tucumana logró acertar los diez números sorteados, por lo que el pozo millonario continúa acumulándose.

En esta edición, el premio mayor era de $70.370.319,25, pero no hubo ganadores. Los números sorteados fueron: 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 16, 20 y 22, según informó oficialmente la entidad organizadora.

El sorteo se desarrolló en vivo por Canal 10 y a través de las redes sociales de la Caja Popular, con transmisión abierta para todo el público.

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

Seguro Sale con ganador en la capital

En la modalidad Seguro Sale, se registró un ganador con un premio de $5.911.661,25, correspondiente a un cartón vendido en San Miguel de Tucumán, de acuerdo con el reporte oficial.

Además, en el sorteo complementario se entregaron:

10 premios de $500.000 por número de cartón

5 premios de $150.000, con posibilidad de duplicarse si el ganador se encontraba presente

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, con un pozo estimado de $88.350.460, mientras que el Seguro Sale pondrá en juego $6.915.438,75. En esta ocasión, el cartón será de color celeste.

El Tuqui 10 sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la provincia, con premios millonarios que mantienen la expectativa de toda Tucumán.

Temas Tuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta amarilla y naranja

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Energizantes y vapeo superan al alcohol y al tabaco entre los adolescentes

Energizantes y vapeo superan al alcohol y al tabaco entre los adolescentes

Comentarios