Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario en el sorteo de este 23 de noviembre

El sorteo, organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, también confirmó ganadores en el Seguro Sale y en el sorteo especial, además de los premios por número de cartón.

23 Noviembre 2025

El sorteo Tuqui 10 N.º 154, realizado este domingo 23 de noviembre de 2025, dejó un solo ganador que se hizo acreedor del premio mayor, con un pozo que alcanzó los $127.996.514,50. El afortunado acertó los diez números y compró su cartón en San Miguel de Tucumán.

Números ganadores del Pozo Millonario

Los diez números sorteados fueron:

02 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20

Premio: $127.996.514,50

Ganadores: 1

Localidad: San Miguel de Tucumán

Resultado del Seguro Sale

En esta modalidad, que garantiza sí o sí un ganador, el pozo fue de $7.965.360,00 y quedó para un apostador de Monteros.

Número de cartón ganador: 007374

Números del Seguro Sale:

01 – 02 – 06 – 09 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 21

Bolilla extra: 05

Ganadores por número de cartón

Cada uno de los siguientes cartones obtuvo un premio de $500.000:

088437

102622

063338

047843

078922

068925

089059

088807

074014

059587

Sorteo Especial

Cada ganador se llevó $150.000, y si atendieron el llamado en vivo, se hicieron acreedores de $300.000.

Los ganadores fueron:

Raúl Gómez – DNI terminado en ***873

Claudia Albornoz – DNI terminado en ***086

Claudia Bulzoni – DNI terminado en ***829

Miguel Moyano – DNI terminado en ***593

Micaela Toscano – DNI terminado en ***304

Próximo sorteo El próximo Tuqui 10 se realizará el 30 de noviembre de 2025 con el cartón azul.

