Norris ascendió al trono, mientras Alpine tocó fondo

Franco Colapinto, sin haber corrido todas las carreras, concluyó su primer año con Alpine. Y lo hizo en la posición 20 en el certamen, último y sin sumar puntos. No puede verse esto como un fracaso, ni mucho menos. El bonaerense entró al equipo con un campeonato ya “caliente”, sin haber hecho ni pretemporada ni suficientes pruebas, para manejar un coche que había maltratado el australiano Jack Doohan, restándole mucho de los repuestos que por reglamento le corresponden a cada coche. Sufrió con el A525, tuvo malos viernes de entrenamientos y sábados de clasificación y sprint, aunque mejores domingos de finales. Sus carreras casi siempre terminaron con lamentos y decepciones, pero fue logrando algo que hoy se ve casi invisible: experiencia y kilómetros en la pista, lo cual puede resultar decisivo para que dé un salto en la temporada 2026, en la que se cree que Alpine revertirá su negro 2025. Hasta el mismo francés Pierre Gasly, N°1 del equipo y con años compitiendo en la “máxima”, fue tajante al caer el telón del campeonato: “mantengamos este auto lejos de mí el año que viene. No lo quiero ver más”.