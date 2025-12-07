Norris ascendió al trono, mientras Alpine tocó fondo

Los campeonatos no se merecen, se construyen. Y McLaren viene construyendo cosas en la F-1 desde hace tiempo para sumarlos. Ya había ganado el título de Constructores en 2024, por eso no es casualidad que haya repetido en este 2025 con mucha anticipación. Le faltaba el de Pilotos, una carencia que se originó en 2008 cuando el británico Lewis Hamilton consiguió el N°1. Se veía venir, todo iba a caer por su propio peso. Esta vez, el equipo con sede en Woking, Inglaterra, trabajó para hacer que sus dos pilotos -el también británico (nacido en Bristol hace 26 años) Lando Norris y el australiano Oscar Piastri-, peleen por la corona hasta el final. Con aciertos y errores, finalmente el objetivo se logró.
A McLaren le costó que alguno de sus pilotos se calce la corona con anticipación porque enfrente tuvo al, quizás, más formidable competidor que vio la categoría en mucho tiempo: el neerlandés Max Verstappen, prácticamente unipersonal corredor de Red Bull este año.
Puede que hayan existido dudas hasta el final sobre la consagración de Norris, más que nada porque McLaren cometió errores de estrategia en varias de las 24 carreras de esta temporada. Pero fue la propia escudería la que todo enmendó en Abu Dhabi, brindando plena confianza al final. En el Gran Premio de cierre de temporada, la escudería de Woking liberó a Norris y a Piastri para que hagan lo que les parezca mejor en la carrera, pero bajo una estrategia de equipo. Esto es, generarle un doble problema a Verstappen, sin presionarlo. Y al neerlandés sólo le quedó hacer lo suyo (ganar) y esperar que “algo” suceda atrás con los coches “papaya”, lo que finalmente no pasó.
A esta altura de la historia, no deja de ser clave lo que pasó en la carrera de Qatar de la semana pasada, cuando el italiano Kimi Antonelli, que viajaba delante de Norris con su Mercedes, cometió un error siendo 4° y le dejó abierto el camino al británico para heredar esa posición. Así, lo que iba a representar una suma de 10 puntos pasó a ser de 12. El detalle no es menor: esos dos puntos terminaron por definir la corona a favor de Norris por sobre Verstappen.
Gran parte de las encuestas en las redes sociales, un sinnúmero de comentarios de los especialistas y el deseo de la mayoría de los fanáticos del mundo estaban puestos en que Verstappen lo logre, es decir, que llegue a su quinta corona. En verdad su sprint final fue formidable. Y se convirtió en el piloto más ganador del año, con ocho triunfos. “Lo terminamos con estilo al campeonato”, dijo el piloto ya con los resultamos puestos. “Sí Max, lo hiciste”, sería el comentario en respuesta. Lo que no se puede obviar es que agrandó su historia cuando en las últimas competencias estuvo cerca de revertir 104 puntos para quedarse otra vez con la gloria.
Para la enorme expectativa que había, la carrera final por el campeonato no tuvo el drama que la gente esperaba. Verstappen casi que ganó de punta a punta, Piastri se mantuvo segundo y Norris reguló su andar en el tercer lugar. Y así llegaron a la bandera a cuadros. El circuito de Yas Marina no ayudó para ofrecer una definición emocionante. Prácticamente, todo se convirtió en un juego de estrategia sencilla para McLaren.
Franco Colapinto, sin haber corrido todas las carreras, concluyó su primer año con Alpine. Y lo hizo en la posición 20 en el certamen, último y sin sumar puntos. No puede verse esto como un fracaso, ni mucho menos. El bonaerense entró al equipo con un campeonato ya “caliente”, sin haber hecho ni pretemporada ni suficientes pruebas, para manejar un coche que había maltratado el australiano Jack Doohan, restándole mucho de los repuestos que por reglamento le corresponden a cada coche. Sufrió con el A525, tuvo malos viernes de entrenamientos y sábados de clasificación y sprint, aunque mejores domingos de finales. Sus carreras casi siempre terminaron con lamentos y decepciones, pero fue logrando algo que hoy se ve casi invisible: experiencia y kilómetros en la pista, lo cual puede resultar decisivo para que dé un salto en la temporada 2026, en la que se cree que Alpine revertirá su negro 2025. Hasta el mismo francés Pierre Gasly, N°1 del equipo y con años compitiendo en la “máxima”, fue tajante al caer el telón del campeonato: “mantengamos este auto lejos de mí el año que viene. No lo quiero ver más”.
En la reseña de Colapinto de esta temporada asoma un trabajo digno, tomando en cuenta la herramienta con la que contó y las condiciones. Desde su debut en la séptima fecha en Emilia-Romaña (16°), se fue adaptando lo mejor posible. Así vinieron las carreras de Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Bélgica (19° en el Sprint y en la final). En Hungría terminó 18°, sufriendo problemas en los boxes. Su mejor actuación con Alpine llegó en Países Bajos, en Zandvoort, con un 12° puesto. Le siguieron Monza (17°), Azerbaiyán (19°) y Singapur (16°) Se destacó en Austin (Texas), donde superó a Gasly en la Sprint (14°) y en la carrera principal (17°). En México fue 16°, en Brasil abandonó la Sprint y fue 15° en la final, en Las Vegas finalizó 17° y en Qatar 14°
La emoción de Norris fue la lógica de un campeón, y la de un profesional. “Ha sido un largo viaje con McLaren. He estado con ellos durante nueve años. Hemos pasado por un montón de momentos difíciles y de los buenos. Siento que hice mi parte al aportarles su primer mundial de pilotos en muchos, muchos años”. Lando puede quedarse tranquilo. O no, dependiendo del hambre que gloria que tenga. Sólo el tiempo dirá si su campeonato será recordado o no: está en sus manos hacer de su carrera deportiva una leyenda. Sin dudas, condiciones tiene.
Todo cierre de calendario deja entrever el siguiente. Y como el show siempre continúa, en el lapso en que dure la cuenta regresiva para la anunciada como revolucionaria temporada 2026, quedarán pruebas, ensayos y presentaciones de nuevos coches. Todo confluirá para que, luego de 88 días de espera, vuelva el rugir de motores en Australia, ahora con 22 autos y una ilusión argentina que, esta vez, se espera por fin que pueda cobrar vuelo.