Lando Norris terminó tercero y se consagró campeón de la F-1 en Abu Dhabi

Colapinto y la misión de cerrar el año lo mejor posible

Para el argentino Franco Colapinto, el fin de semana tuvo altibajos. Tras un sólido inicio en el primer entrenamiento (fue décimo entre nueve debutantes y terminó a apenas tres décimas de Norris), su rendimiento cayó en las siguientes tandas. En la segunda práctica quedó 19º, a más de 1s6 de la punta, y solo superó a Pierre Gasly, quien no había girado en la FP1.

El sábado, en el último ensayo, volvió a sufrir con el Alpine: fue penúltimo, apenas por delante de Yuki Tsunoda, que abandonó tras un toque en boxes. Su mejor tiempo, 1m24s501, lo dejó a 429 milésimas de Gasly y a 1s167 de George Russell, el más veloz.

La clasificación tampoco ofreció alivio. Colapinto volvió a quedar fuera en la Q1 en un corte inesperado que también dejó afuera a Lewis Hamilton.