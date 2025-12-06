Los Pumas 7’s reaccionaron en Ciudad del Cabo y van por el oro tras meterse en semifinales

Los Pumas 7’s necesitaban una respuesta después del flojo arranque de temporada en el Circuito Mundial, donde habían finalizado últimos (8°) en Dubái. Y esa reacción llegó en Sudáfrica. En Ciudad del Cabo, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora recuperó intensidad, orden y eficacia para meterse en las semifinales y volver a ilusionarse con pelear por una medalla. Con dos victorias y una derrota ajustada, Argentina cerró una jornada que mostró lo mejor de su identidad.
El debut fue una demostración de autoridad. Australia, finalista en Dubái la semana anterior, sufrió desde el inicio la presión y el juego argentino. Los Pumas 7’s dominaron el contacto, defendieron adelante y fueron clínicos en ataque. Sellaron un triunfo contundente por 36-0, con tries de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (2) y Matteo Graziano (2). El encuentro dejó, además, el debut internacional del rosarino Pedro de Haro, formado en Atlético del Rosario.
En el segundo turno esperaba Francia, que venía de aplicar un durísimo 59-7 a Los Pumas 7’s en la primera etapa del circuito. Pero la revancha llegó rápido. Argentina golpeó temprano en ambos tiempos con las conquistas de Santiago Vera Feld y Luciano González, y en el complemento estiró diferencias con un nuevo apoyo de González y otro del tucumano Martiniano Arrieta, que firmó una corrida formidable para el 24-19 final. Un triunfo sólido y emocionalmente significativo.
España, último rival de la fase de grupos, volvía a aparecer como amenaza después de la histórica remontada en Dubái. Los europeos marcaron dos tries en los primeros minutos y se fueron 17-7 arriba al descanso. Pese a los intentos argentinos -incluidas dos conquistas de González-, España mantuvo la diferencia. Sin embargo, Argentina nunca abandonó su objetivo: necesitaba perder por menos de siete para asegurar el punto bonus y clasificar a semifinales. Lo consiguió gracias a un try de Moneta y a la acción final de Sebastián Dubuc, que dejó varios defensores atrás antes de habilitar a Eliseo Morales para el try que selló el 31-26 definitivo.
Con la clasificación en el bolsillo, Los Pumas 7’s ya piensan en un duelo que siempre es especial: este domingo, a las 7.44 de la Argentina, enfrentarán a Fiji por la semifinal del Seven de Ciudad del Cabo. El otro cruce será Sudáfrica vs. Francia. El partido por el bronce está programado para las 10.42 y la final, para las 11.43.