Los Pumas 7’s reaccionaron en Ciudad del Cabo y van por el oro tras meterse en semifinales

España, último rival de la fase de grupos, volvía a aparecer como amenaza después de la histórica remontada en Dubái. Los europeos marcaron dos tries en los primeros minutos y se fueron 17-7 arriba al descanso. Pese a los intentos argentinos -incluidas dos conquistas de González-, España mantuvo la diferencia. Sin embargo, Argentina nunca abandonó su objetivo: necesitaba perder por menos de siete para asegurar el punto bonus y clasificar a semifinales. Lo consiguió gracias a un try de Moneta y a la acción final de Sebastián Dubuc, que dejó varios defensores atrás antes de habilitar a Eliseo Morales para el try que selló el 31-26 definitivo.