Tensiones cambiarias: "Los países fuertes no acuden a Estados Unidos o al FMI"

En cuanto a las perspectivas de actividad, identificó como motores para 2025 a la energía, la minería y el agro, junto con un horizonte político más estable que, según afirmó, mejora la confianza de los inversores y del público. Consultado por una eventual recuperación salarial, sostuvo que 2026 podría marcar el inicio de una mejora gradual en ingresos y empleo. “Lo peor ya pasó”, aseguró, aunque pidió cautela y destacó que la continuidad de este proceso dependerá del contexto internacional y del fortalecimiento de la economía local.