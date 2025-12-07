Los kilómetros que recorrerá la Selección en el Mundial 2026: sedes, viajes y el “tour” por Estados Unidos que espera a la Scaloneta

La logística será un factor determinante para Argentina en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni afrontará una fase de grupos con desplazamientos controlados, pero la hoja de ruta del torneo revela que el recorrido podría transformarse en un verdadero viaje de costa a costa si la Selección avanza a instancias decisivas. A ese mapa se suman ahora datos clave sobre las sedes y los estadios donde jugará la "Albiceleste".
Primer tramo: un recorrido inicial de 800 kilómetros
Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y disputará sus tres partidos iniciales entre Kansas City y Dallas. Entre ambas ciudades hay aproximadamente 800 kilómetros, que representan el único traslado extenso garantizado en esta fase.
El debut será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri. Con casi 77.000 lugares, es el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y tiene poca experiencia en fútbol: apenas recibió un partido de la Copa América 2024, la victoria de Uruguay sobre Estados Unidos. Será un estreno imponente en un escenario poco habitual para el seleccionado.
Seis días más tarde, Argentina se trasladará a Dallas para enfrentar a Austria en el AT&T Stadium, donde también cerrará su grupo ante Jordania. Este estadio, con capacidad para 80.000 espectadores y perteneciente a los Dallas Cowboys, sí cuenta con un largo repertorio futbolístico. Ha albergado varias ediciones de la Copa Oro, fue sede de la Copa América 2024 y hasta vio un amistoso de Argentina en 2015, el recordado 2-2 ante México.
Un viaje que se expande en los mano a mano
El panorama cambia por completo en la fase eliminatoria. Si Argentina termina primera en el Grupo J, los 16avos se jugarán en Miami, lo que implica un viaje de más de 2.300 kilómetros hacia el sureste. Si finaliza segunda, deberá cruzar el país hacia el Pacífico para presentarse en Los Ángeles.
A partir de esa instancia, las sedes posibles incluyen ciudades tan distantes como Dallas, Atlanta, Kansas y Los Ángeles, y si el equipo llega a la final del 19 de julio, la última parada será Nueva York. La extensión del país convierte cada fase en un salto geográfico enorme.
El mapa alternativo: la ruta del tercer puesto
Existe un escenario adicional si Argentina clasifica como una de las mejores terceras. En ese caso, podría ser enviada al noroeste del continente, con cruces en ciudades como San Francisco, Seattle o incluso Vancouver. Ese camino reconfigura toda la logística y amplía aún más los kilómetros por viajar.