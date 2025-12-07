Los kilómetros que recorrerá la Selección en el Mundial 2026: sedes, viajes y el “tour” por Estados Unidos que espera a la Scaloneta

La logística será un factor determinante para Argentina en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni afrontará una fase de grupos con desplazamientos controlados, pero la hoja de ruta del torneo revela que el recorrido podría transformarse en un verdadero viaje de costa a costa si la Selección avanza a instancias decisivas. A ese mapa se suman ahora datos clave sobre las sedes y los estadios donde jugará la "Albiceleste".