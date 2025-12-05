Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 con Argentina al frente del Grupo J

Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, UEFA D
Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, UEFA A
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, UEFA C
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, UEFA B
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff FIFA 2
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff FIFA 1
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
Nueva Zelanda al Grupo G
Nueva Zelanda completa el Grupo G, donde ya estaban Bélgica, Irán y Egipto.
Ghana al Grupo L
Ghana fue ubicada en el Grupo L, que ya tenía a Inglaterra, Croacia y Panamá. No podía ir al Grupo G por restricciones de confederación.
Playoff FIFA 1 al Grupo K
El ganador del Playoff FIFA 1 irá al Grupo K, donde ya están Portugal, Colombia y Uzbekistán. No podía ubicarse en el Grupo G por restricciones de confederación.
Jordania al Grupo J
Jordania fue asignada al Grupo J, junto a Argentina, Austria y Argelia. No podía ingresar al Grupo G por restricciones de confederación, por lo que avanzó al siguiente grupo habilitado.
UEFA B al Grupo F
El ganador del Repechaje UEFA B se ubicará en el Grupo F, que ya integran Países Bajos, Japón y Túnez.
UEFA C al Grupo D
El ganador del Repechaje UEFA C irá al Grupo D, que ya tiene a Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Cabo Verde al Grupo H
Cabo Verde fue asignado al Grupo H, donde están España, Uruguay y Arabia Saudita. Llega por restricciones de confederación que impedían su ingreso a otros grupos disponibles.
Playoff FIFA 2 al Grupo I
El ganador del Playoff FIFA 2 quedó asignado al Grupo I. Ante las restricciones por confederación (no podía ir a D, F, G o H por la presencia de Paraguay y otros bloqueos), fue enviado al primer grupo disponible.
Curazao al Grupo E
Curazao fue ubicado en el Grupo E, donde están Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. No podía ir al Grupo D por la presencia de Estados Unidos (mismo límite de confederación para Concacaf).
Haití al Grupo C
Haití fue sorteado en el Grupo C, que ya tenía a Brasil, Marruecos y Escocia.
UEFA A al Grupo B
El clasificado del Repechaje UEFA A irá al Grupo B, donde ya se encuentran Canadá, Suiza y Qatar.
UEFA D al Grupo A
El ganador del Repechaje UEFA D ocupará el último lugar del Grupo A, que ya tiene a México, Corea del Sur y Sudáfrica.
Noruega al Grupo I
El “cuco” del Bombo 3, Noruega, cayó finalmente en el Grupo I, donde se medirá con Francia y Senegal.
Panamá al Grupo L
Panamá fue sorteada en el Grupo L, donde ya estaban Inglaterra y Croacia.
Uzbekistán al Grupo K
Uzbekistán fue ubicado en el Grupo K, donde compartirá zona con Portugal y Colombia.
Argelia al Grupo J
Argelia fue ubicada en el Grupo J, junto a Argentina y Austria. No podía ir al Grupo I por la presencia de Senegal (misma confederación), por lo que avanzó al siguiente grupo disponible. Será el rival del debut para Argentina.
Arabia Saudita al Grupo H
Arabia Saudita fue sorteada en el Grupo H, que ya tenía a España y Uruguay.
Escocia al Grupo C
Escocia cayó en el Grupo C, donde ya están Brasil y Marruecos.
Egipto al Grupo G
Egipto se suma al Grupo G, que ya cuenta con Bélgica e Irán. No podía ingresar al Grupo C debido a la presencia de Marruecos, por lo que fue derivado al siguiente grupo habilitado.
Túnez al Grupo F
Túnez fue ubicado en el Grupo F, donde ya están Países Bajos y Japón. No podía ir al Grupo C por coincidir en confederación con Marruecos, por lo que pasó al siguiente grupo disponible.
Costa de Marfil al Grupo E
Costa de Marfil cayó en el Grupo E, que ya tenía a Alemania y Ecuador. No podía ir al Grupo C debido a la presencia de Marruecos (misma confederación), por lo que fue asignada al siguiente grupo habilitado.
Paraguay al Grupo D
Paraguay quedó ubicado en el Grupo D, junto a Estados Unidos y Australia. No podía ir al Grupo C por la presencia de Brasil (misma confederación), por lo que pasó al siguiente disponible.
Qatar al Grupo B
Qatar fue asignado al Grupo B, donde ya estaban Canadá y Suiza.
Sudáfrica al Grupo A
Sudáfrica se incorpora al Grupo A, junto a México y Corea del Sur. Además, será protagonista del partido inaugural ante México, mismo cruce que abrió el Mundial 2010.
Croacia al Grupo L
Croacia se suma al Grupo L, junto a Inglaterra.
Colombia al Grupo K
Colombia fue sorteada en el Grupo K, donde compartirá zona con Portugal.
Austria al Grupo J
Austria cayó en el Grupo J y será rival directo de Argentina en la fase de grupos.
Senegal al Grupo I
Senegal fue ubicado en el Grupo I, donde compartirá zona con Francia.
Uruguay al Grupo H
Uruguay se une al Grupo H, donde ya estaba España.
Irán al Grupo G
Irán fue sorteado en el Grupo G, que ya tenía a Bélgica como cabeza de serie.
Japón al Grupo F
Japón cayó en el Grupo F, donde compartirá zona con Países Bajos.
Ecuador al Grupo E
Ecuador fue sorteado en el Grupo E, junto a Alemania.
Australia al Grupo D
Australia fue ubicada en el Grupo D, donde compartirá zona con Estados Unidos.
Marruecos al Grupo C
Marruecos se suma al Grupo C, donde ya estaba Brasil como cabeza de serie.
Suiza al Grupo B
Suiza fue sorteada al Grupo B, donde acompañará a Canadá, cabeza de serie del bombo.
Corea del Sur al Grupo A
Corea del Sur cayó en el Grupo A y compartirá zona con México, que es cabeza de serie allí.
Inglaterra al Grupo L
Portugal al Grupo K
Francia al Grupo I
Argentina al Grupo J
Argentina quedó ubicada en el Grupo J tras la restricción que le impedía compartir zona con España (había sido sorteada en el Grupo I). En caso de terminar primera, se medirá con un segundo clasificado de otro grupo en la siguiente fase.
España al Grupo H
Bélgica al Grupo G
Países Bajos al Grupo F
Alemania al Grupo E
Brasil, al Grupo C
Repasemos los bombos del sorteo
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las llaves europeas A-B-C-D y los clasificados 1 y 2 del playoff FIFA.
Figuras del deporte sacarán las bolillas
La FIFA sumó estrellas de otras disciplinas para participar del sorteo. Tom Brady, leyenda de la NFL y siete veces campeón del Super Bowl; Shaquille O’Neal, histórico de la NBA y cuatro veces campeón; Wayne Gretzky, considerado el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo; y Aaron Judge, figura actual de los New York Yankees en la MLB, serán los encargados de extraer las bolillas.
Quiénes conducen el sorteo
El exfutbolista inglés Rio Ferdinand, referente histórico del Manchester United y la Selección inglesa, y la periodista británica Samantha Johnson, presentadora de deportes en BBC y beIN Sports, son los encargados de guiar la ceremonia del Mundial 2026.
Tras una larga previa, empieza el sorteo
Después de más de una hora de espectáculo y presentaciones, inicia finalmente el sorteo del Mundial 2026. Mucho show respecto a ediciones anteriores... la impronta estadounidense se siente en cada detalle.
Estados Unidos será cabeza de serie del Grupo D
Canadá será cabeza de serie del Grupo B
México será cabeza de serie del Grupo A
Scaloni entró con la Copa del Mundo
El entrenador de la Selección Argentina hizo su aparición en el escenario portando el trofeo original de la FIFA. Fue ovacionado por el público en Washington y abrió la ceremonia formal del sorteo del Mundial 2026.
Lionel Scaloni entrando con la Copa del Mundo.
Qué momento. pic.twitter.com/zvlLm70VSR
Repechaje rumbo al Mundial 2026
Esta será la primera edición con formato ampliado y, con él, también cambió el sistema de clasificación. La repesca intercontinental se jugará del 26 al 31 de marzo de 2026 con seis selecciones: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República del Congo y Nueva Caledonia. Habrá semifinales y finales por dos boletos al Mundial. Irak y Congo avanzan directo a la instancia decisiva por ranking FIFA; el resto iniciará desde la fase previa.
Europa tendrá su propia repesca, con 12 segundos de cada grupo + Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte (vía Nations League). Serán cuatro llaves con semifinales y finales por cuatro plazas mundialistas.
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
El DT campeón
Lionel Scaloni tendrá un rol simbólico pero central en el sorteo del Mundial 2026: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario del Centro John F. Kennedy, un privilegio reservado exclusivamente al entrenador campeón vigente.
Cómo será el nuevo Mundial: más equipos, más partidos y un formato inédito
El Mundial 2026 estrenará un formato completamente renovado. La competencia tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, en lugar de los tradicionales ocho. La fase eliminatoria también se amplía: clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a unos históricos 16avos de final. Con este esquema, el camino al título será más largo que nunca: el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores. Una Copa del Mundo expandida, con más cruces y un mayor margen de sorpresa.
"Como si no se hubiera ganado nada", habló Scaloni
"Hoy estamos bien. Me gusta que seguimos batallando como si este equipo no hubiera ganado nada": Lionel Scaloni y lo que destaca de su equipo en la previa al sorteo.