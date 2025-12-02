Yanina Latorre llega a Masterchef Celebrity y reemplazará a una figura que sorprendió a todos

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre reemplazar a Maxi Lopez?

Este lunes, el exfutbolista visitó el programa SQP (América TV). Cerca del cierre de la emisión, la conductora reveló que ocupará su lugar en el reality por unos días. La presentadora Yanina le consultó: "¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?". El deportista respondió de inmediato: "A mí me pusieron el nombre y dije que sí". Finalmente, la mediática comunicó: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef".