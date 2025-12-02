Yanina Latorre llega a Masterchef Celebrity y reemplazará a una figura que sorprendió a todos

El mundo televisivo quedó sorprendido y expectante ante el anuncio de Yanina Latorre sobre su paso a MasterChef Celebrity, lo que también implica un movimiento entre canales vecinos. Esto será para reemplazar a Maxi López, quien viajará a Suiza para recibir a su segundo hijo con Daniela Christiansson.
¿Qué dijo Yanina Latorre sobre reemplazar a Maxi Lopez?
Este lunes, el exfutbolista visitó el programa SQP (América TV). Cerca del cierre de la emisión, la conductora reveló que ocupará su lugar en el reality por unos días. La presentadora Yanina le consultó: "¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?". El deportista respondió de inmediato: "A mí me pusieron el nombre y dije que sí". Finalmente, la mediática comunicó: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef".
La conductora manifestó cierta inquietud sobre la dificultad del concurso. "Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?", quiso saber. El deportista se sinceró en alusión a la complejidad del programa: "Siempre le cociné a mis hijos en casa, pero acá...".
¿Yanina Latorre fue el reemplazo de L-Gante?
Más adelante, la presentadora expresó su duda sobre la aprobación de la mediática: "Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...", preguntó. Es importante señalar que, previo a este anuncio, se especuló con la posibilidad de que L-Gante tomara el puesto de Maxi López.
No obstante, esta última opción no se concretó. Paula Varela, en Intrusos (América TV), informó en su momento: "Lo que está previsto es que L-Gante va a ingresar en lugar de Maxi. Va a estar algunas emisiones, no sé si Maxi va a regresar o no porque no él está muy contento con el programa".