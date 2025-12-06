Mientras Alpine se congela, la lucha por el N°1 arde

A otra cosa: la definición del campeonato de pilotos. Hay golpes de efecto que importan, como el que dio Verstappen al marcar el mejor tiempo para asegurarse el primer lugar de la parrilla para la carrera que comienza hoy a las 10. Su Red Bull fue un relojito, a cada vuelta que daba, mejor. Pero el neerlandés no la tendrá fácil. No sólo tiene que ganar acelerando a tope en las 58 vueltas al trazado de 5.281 metros, sino que tiene que esperar que al principal candidato y líder del certamen, el británico Lando Norris, le vaya mal (larga 2° y con salir 3° en la competencia no le importará lo que haga Max para festejar) o que el australiano Oscar Piastri (tercer contendiente a la corona) no saque un as de la manga (partirá 3°). Aunque McLaren ya adelantó que dejará libertad a sus pilotos para que hagan lo que les parezca en la final, será clave el juego de equipo. Y eso es algo que Verstappen no tiene, porque su desdibujado coequiper, el japonés Yuki Tsunoda, se está despidiendo del equipo con más pena que gloria, largando 10°.