Los Pumas 7’s terminaron últimos en Dubái en el inicio del Circuito Mundial

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial, debutaron en la nueva temporada con un torneo irregular en Dubái, donde finalizaron en el 8º puesto. Con un plantel renovado tras algunos retiros y la aparición de jugadores debutantes, el equipo de Santiago Gómez Cora mostró pasajes de buen nivel, pero no logró sostener la consistencia frente a dos rivales que aprovecharon los momentos clave.
En la jornada inicial, Argentina había caído ante Fiji y Francia, aunque logró un triunfo importante frente a Sudáfrica. Ese resultado los envió al cuadro por el quinto lugar, pero los partidos decisivos se cerraron con derrotas ajustadas.
España sorprendió con una remontada en el segundo tiempo
El primer cruce del día fue ante España, por las semifinales del quinto puesto. Los europeos abrieron el marcador al minuto, pero Argentina respondió con su mejor tramo del torneo: tries de Luciano González, Marcos Moneta (dos) y Santiago Mare permitieron irse al descanso 28-5.
La historia cambió rotundamente en la segunda mitad. España recuperó intensidad, aprovechó errores argentinos y apoyó cuatro tries para quedarse con el triunfo por 31-28, un resultado que dejó al seleccionado sin posibilidades de escalar posiciones.
Gómez Cora dispuso en cancha a Zangara, Álvarez, Graziano, Morales, Mare, González y Moneta. Ingresaron Arrieta, Vera Feld, Dubuc y Batac. Maldonado no jugó.
Gran Bretaña dio vuelta un final cerrado y dejó a Argentina en el 8º lugar
El último partido del torneo fue ante Gran Bretaña, por el séptimo puesto. Los británicos golpearon primero y se adelantaron 12-0, pero un try de Luciano González dejó el marcador 12-7 al descanso.
En el complemento, Argentina pasó al frente con conquistas de Moneta y Martiniano Arrieta, quien marcó su primer try con la camiseta nacional. Con el gol de Vera Feld, Los Pumas 7’s ganaban 19-12. Sin embargo, Gran Bretaña encontró espacios en los minutos finales y apoyó dos tries que sellaron el 24-19 definitivo.
Argentina formó con Graziano, Álvarez, Maldonado, Morales, Mare, González y Moneta. Ingresaron Vera Feld, Arrieta, Dubuc y Batac. Zangara no ingresó. Moneta terminó como tryman argentino, con cinco apoyos.
Lo que viene: Ciudad del Cabo
Con el torneo de Dubái cerrado, el seleccionado ya apunta a la segunda etapa del Circuito Mundial, que se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los días 6 y 7 de diciembre. En un plantel en transición y con el foco a largo plazo puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el objetivo inmediato será recuperar funcionamiento y regularidad.