Los Pumas 7’s terminaron últimos en Dubái en el inicio del Circuito Mundial

Lo que viene: Ciudad del Cabo

Con el torneo de Dubái cerrado, el seleccionado ya apunta a la segunda etapa del Circuito Mundial, que se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los días 6 y 7 de diciembre. En un plantel en transición y con el foco a largo plazo puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el objetivo inmediato será recuperar funcionamiento y regularidad.