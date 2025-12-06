Secciones
Qué día juega Argentina en el Mundial 2026: estadios y calendario confirmado

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City y luego jugará en Dallas frente a Austria y Jordania

Hace 1 Hs

La selección argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Argelia en Kansas City y disputará los otros dos partidos de la fase de grupos en Dallas, según el calendario completo publicado hoy.

El equipo capitaneado por Lionel Messi quedó encuadrado el viernes en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, durante el sorteo realizado en Washington.

Un día después, con la confirmación de sedes y horarios, se estableció que el debut del 16 de junio frente a Argelia será en el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL.

Luego, Argentina jugará dos encuentros en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos): ante Austria el 22 de junio y frente a Jordania el 27.

El Mundial comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

Instalado en el Grupo A, el combinado azteca se medirá después con Corea del Sur el 18 en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, nuevamente en Ciudad de México, ante el ganador del repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.

México, que cuenta con tres de las 16 sedes, también albergará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos: España vs. Uruguay, por el Grupo H. La Roja, vigente campeona de Europa, se enfrentará a la "Celeste" el 26 de junio en Guadalajara, en la última fecha de la llave.

Antes, el equipo de Lamine Yamal disputará dos partidos en Atlanta, ante Cabo Verde y Arabia Saudita, el 15 y el 21 de junio.

Dirigida por Carlo Ancelotti, Brasil abrirá su participación el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, la misma sede de la final del 19 de julio. En el Grupo C, la "Seleção" jugará luego el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 ante Escocia en Miami.

El calendario se dio a conocer en un evento en Washington que contó con la presencia de leyendas mundialistas como Ronaldo, Francesco Totti y Hristo Stoichkov

