Cómo saber tu edad biológica con una herramienta de la Inteligenia Artificial avalada por la ciencia

Conocer la edad que marca el DNI no siempre alcanza para entender en qué estado se encuentra realmente el organismo. En los últimos años, distintos equipos científicos desarrollaron herramientas capaces de estimar la llamada “edad biológica”, un indicador que revela cómo envejecen las células y qué tan rápido avanza el desgaste interno más allá del paso del tiempo cronológico.
Esta medición, que ya se utiliza en estudios de salud preventiva, combina análisis moleculares y marcadores fisiológicos para ofrecer una mirada más precisa sobre el estado del cuerpo. Comprender cómo se calcula y qué factores influyen en ese número permite anticipar riesgos, ajustar hábitos y, sobre todo, saber con mayor exactitud cuántos años refleja realmente nuestra biología.
Edad biológica: qué es y cómo medirla de forma confiable según la ciencia
La edad cronológica se limita a señalar cuántos años tiene una persona. La edad biológica, en contraste, refleja el verdadero estado del organismo y cómo responden sus células, tejidos y sistemas frente al desgaste natural del tiempo.
Por eso, alguien de 50 años puede exhibir una edad biológica de 40 si su metabolismo, su sistema cardiovascular y su genética muestran un funcionamiento más eficiente, o de 60 si presenta señales como inflamación persistente, estrés oxidativo o alteraciones metabólicas.
Hasta hoy, los métodos de medición dependían de un solo marcador —ya fuera la longitud de los telómeros, la metilación del ADN o parámetros en sangre—, pero gtAge incorpora diversas capas biológicas y las analiza mediante Inteligencia Artificial.
Qué es gtAge y cómo funciona
gtAge es uno de los relojes biológicos más innovadores desarrollados hasta el momento. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en un solo marcador —como la longitud de los telómeros o ciertos patrones del ADN— este sistema utiliza inteligencia artificial para integrar distintos niveles de información molecular y ofrecer una estimación más precisa de la verdadera edad biológica del organismo.
La herramienta fue creada por investigadores que combinaron datos del IgG N-glicoma (las estructuras de azúcares de los anticuerpos) y del transcriptoma sanguíneo, es decir, la actividad genética que expresan las células.
El corazón del sistema es un algoritmo de aprendizaje profundo llamado AlphaSnake, encargado de seleccionar los rasgos biológicos más relevantes para calcular la edad. Según los estudios publicados, esta técnica logra explicar cerca del 85% de la variación en la edad cronológica, un nivel de precisión que supera ampliamente otros relojes biológicos desarrollados hasta ahora. Además, el análisis permite determinar un índice denominado “delta de edad”, que compara la edad estimada por el modelo con la edad real y puede asociarse con factores de salud metabólicos, cardiovasculares o inflamatorios.
Aunque todavía se encuentra en fases de investigación y validación, gtAge es considerado un avance significativo en el campo del envejecimiento y la medicina preventiva. Su potencial radica en la posibilidad de identificar signos de envejecimiento acelerado, evaluar riesgos de enfermedades asociadas al deterioro celular y diseñar intervenciones más personalizadas a partir del estado biológico de cada individuo.