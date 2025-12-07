Cómo saber tu edad biológica con una herramienta de la Inteligenia Artificial avalada por la ciencia

El corazón del sistema es un algoritmo de aprendizaje profundo llamado AlphaSnake, encargado de seleccionar los rasgos biológicos más relevantes para calcular la edad. Según los estudios publicados, esta técnica logra explicar cerca del 85% de la variación en la edad cronológica, un nivel de precisión que supera ampliamente otros relojes biológicos desarrollados hasta ahora. Además, el análisis permite determinar un índice denominado “delta de edad”, que compara la edad estimada por el modelo con la edad real y puede asociarse con factores de salud metabólicos, cardiovasculares o inflamatorios.