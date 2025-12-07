Secciones
SociedadSalud

Dolor de estómago: la hierba para el mate que puede aliviarlo y mejorar la digestión

No solo sorprende por su sabor refrescante, sino por sus beneficios digestivos y curativos.

Dolor de estómago: la hierba para el mate que puede aliviarlo y mejorar la digestión Dolor de estómago: la hierba para el mate que puede aliviarlo y mejorar la digestión TN
Hace 7 Min

En el mundo del mate, cada combinación tiene un efecto distinto y muchas de ellas se transmiten de generación en generación. Sin embargo, existe una hierba muy particular, conocida por aliviar el dolor de estómago y prevenir la indigestión de manera natural. Su popularidad crece entre quienes buscan sumar un plus digestivo a la infusión sin alterar demasiado el sabor tradicional.

Aunque su uso es común en algunas regiones, no todos saben cuáles son sus beneficios ni por qué puede marcar la diferencia después de una comida pesada. Especialistas en fitoterapia y consumidores frecuentes coinciden en que esta hierba es una aliada discreta pero efectiva, lo que despierta curiosidad sobre su verdadero impacto en el organismo. ¿De qué planta se trata y por qué muchos la recomiendan para calmar el malestar estomacal?

Indigestión y dolor de estómago: la hierba para el mate que aporta alivio natural

Según un informe de Mayo Clinic, la menta tiene efectos positivos sobre el sistema digestivo, ayudando a aliviar la indigestión y otros problemas estomacales como el síndrome del intestino irritable. Además de aliviar problemas respiratorios y refrescar el aliento.

La menta ayuda a aliviar el dolor de estómago La menta ayuda a aliviar el dolor de estómago TN

El principal componente activo de la menta es el mentol, que no solo aporta ese sabor refrescante, sino que también posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Esto la convierte en una opción efectiva para aliviar ciertos tipos de dolor y molestias, especialmente en el sistema digestivo. La menta también es un buen aliado para mejorar el bienestar general, al tener efectos relajantes sobre el sistema nervioso, lo que la hace útil en momentos de estrés.

¿Cómo actúa la menta en el alivio del dolor estomacal?

Su efecto más reconocido proviene de su acción relajante sobre los músculos del sistema digestivo. Al consumirla, favorece la distensión del estómago y los intestinos, reduciendo cólicos y espasmos abdominales que suelen causar malestar. 

A esto se suma su capacidad para mejorar la digestión: estimula el flujo de bilis en el hígado y ayuda a procesar los alimentos con mayor eficacia, algo especialmente beneficioso en casos de indigestión o cuando el sistema digestivo se ve afectado por comidas pesadas o irritantes. Su cualidad calmante también contribuye a disminuir la sensación de pesadez después de comer. 

Un estudio de la National Library of Medicine señala que el té y el aceite esencial de menta pueden ser útiles para aliviar síntomas del síndrome del intestino irritable (SII), gracias a su acción relajante en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, Mayo Clinic recomienda precaución en personas con reflujo gastroesofágico (GERD), ya que un consumo elevado podría relajar el esfínter esofágico y empeorar los síntomas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta fruta en el mate puede ayudarte a perder peso: ¿cómo sumarla?

Esta fruta en el mate puede ayudarte a perder peso: ¿cómo sumarla?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
3

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
4

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario
6

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Más Noticias
Einstein y la curvatura de la luz

Einstein y la curvatura de la luz

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Comentarios