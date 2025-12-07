Dolor de estómago: la hierba para el mate que puede aliviarlo y mejorar la digestión

En el mundo del mate, cada combinación tiene un efecto distinto y muchas de ellas se transmiten de generación en generación. Sin embargo, existe una hierba muy particular, conocida por aliviar el dolor de estómago y prevenir la indigestión de manera natural. Su popularidad crece entre quienes buscan sumar un plus digestivo a la infusión sin alterar demasiado el sabor tradicional.
Aunque su uso es común en algunas regiones, no todos saben cuáles son sus beneficios ni por qué puede marcar la diferencia después de una comida pesada. Especialistas en fitoterapia y consumidores frecuentes coinciden en que esta hierba es una aliada discreta pero efectiva, lo que despierta curiosidad sobre su verdadero impacto en el organismo. ¿De qué planta se trata y por qué muchos la recomiendan para calmar el malestar estomacal?
Indigestión y dolor de estómago: la hierba para el mate que aporta alivio natural
Según un informe de Mayo Clinic, la menta tiene efectos positivos sobre el sistema digestivo, ayudando a aliviar la indigestión y otros problemas estomacales como el síndrome del intestino irritable. Además de aliviar problemas respiratorios y refrescar el aliento.
El principal componente activo de la menta es el mentol, que no solo aporta ese sabor refrescante, sino que también posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Esto la convierte en una opción efectiva para aliviar ciertos tipos de dolor y molestias, especialmente en el sistema digestivo. La menta también es un buen aliado para mejorar el bienestar general, al tener efectos relajantes sobre el sistema nervioso, lo que la hace útil en momentos de estrés.
¿Cómo actúa la menta en el alivio del dolor estomacal?
Su efecto más reconocido proviene de su acción relajante sobre los músculos del sistema digestivo. Al consumirla, favorece la distensión del estómago y los intestinos, reduciendo cólicos y espasmos abdominales que suelen causar malestar.
A esto se suma su capacidad para mejorar la digestión: estimula el flujo de bilis en el hígado y ayuda a procesar los alimentos con mayor eficacia, algo especialmente beneficioso en casos de indigestión o cuando el sistema digestivo se ve afectado por comidas pesadas o irritantes. Su cualidad calmante también contribuye a disminuir la sensación de pesadez después de comer.
Un estudio de la National Library of Medicine señala que el té y el aceite esencial de menta pueden ser útiles para aliviar síntomas del síndrome del intestino irritable (SII), gracias a su acción relajante en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, Mayo Clinic recomienda precaución en personas con reflujo gastroesofágico (GERD), ya que un consumo elevado podría relajar el esfínter esofágico y empeorar los síntomas.