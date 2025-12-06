Cuándo será el próximo feriado luego del lunes 8 de diciembre

Acaba de empezar el último fin de semana largo de 2025. A este sábado y domingo se sumará el lunes, uno de los días que el Gobierno nacional declaró como feriado inamovible. El primer día de la semana se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una efeméride religiosa propia de la Iglesia Católica que convoca a miles de fieles en procesión hacia los santuarios del país.
Apenas iniciado el único fin de semana de diciembre, los argentinos ya empiezan a preguntarse cuándo es el próximo feriado. Es que las energías del fin de año llegan con la suficiente potencia para cumplir con las últimas tareas y todos buscan aprovechar al máximo cada día de descanso. Para ellos será bueno saber que faltan poco más de dos semanas para el siguiente feriado.
Diciembre es el mes de las festividades y una de ellas es Navidad. Así, la celebración del 25 de diciembre será el siguiente feriado de diciembre, el último del año. El siguiente será el del 1 de enero, celebración de Año Nuevo.
Cómo atenderá el comercio el feriado del 8 de diciembre
La Cámara de Comercio recordó que el lunes será feriado con motivo religioso. El día que se celebra el nacimiento de la Virgen María sin pecado original es una de las fechas especiales en el calendario nacional. Por ello, la mayoría de los comercios con atención al público permanecerán cerrados, excepto algunos que abrirán solamente medio día.
El ente que nuclea a los comerciantes capitalinos también recordó que los empleadores que deseen abrir deberán pagar a los trabajadores el doble correspondiente a las horas trabajadas. Por otra parte, y no menos importante, está el recordatorio de que, aun si no se trabaja, el día debe ser abonado y no descontado del salario de los empleados.
Atención de servicios municipales el feriado del 8 de diciembre
● Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
● Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.
● Recolección de Residuos: no habrá servicio de recolección de residuos.
● Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.
● Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.
● Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
● Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.