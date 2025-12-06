Cuándo será el próximo feriado luego del lunes 8 de diciembre

Acaba de empezar el último fin de semana largo de 2025. A este sábado y domingo se sumará el lunes, uno de los días que el Gobierno nacional declaró como feriado inamovible. El primer día de la semana se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una efeméride religiosa propia de la Iglesia Católica que convoca a miles de fieles en procesión hacia los santuarios del país.