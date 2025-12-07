Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se paga y quiénes pueden cobrarlo

Uno de los tipos de esta prestación corresponde a los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, comprendidos en la Ley 24.013. Para aplicar deben tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización de contrato. Los trabajadores eventuales o de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año antes de la finalización del trabajo.