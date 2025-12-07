Secciones
Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se paga y quiénes pueden cobrarlo

Anses brinda una cobertura por algunos meses mientras el trabajador vuelve a reinsertarse laboralmente.

El programa de Desempleo ofrece pagos durante un período para que los desempleados cuenten con un ingreso fijo. El programa de Desempleo ofrece pagos durante un período para que los desempleados cuenten con un ingreso fijo. Foto: Crónica
Hace 3 Hs

La Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) acompaña a los argentinos que se encuentran desempleados mientras buscan un nuevo trabajo. El programa tiene como objetivo hacer un aporte monetario a las personas que se encuentran sin una situación laboral estable. Son varias las modalidades de esta prestación, por lo que quienes estén interesados en recibirla deberán conocer los requisitos para cada caso.

El programa para personas desempleadas abarca tanto a quienes estuvieron en relación de dependencia y perdieron su trabajo como a los trabajadores de la construcción. El beneficio se otorga ya sea por despido sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas. En cualquier caso, el trámite puede iniciarse de manera online para conocer si son aptos para recibir el pago o no.

Cuánto paga Anses por Desempleo en diciembre

El pago por Desempleo varía según las características de la persona desocupada. El monto máximo asciende a $322.000, pero entran en juego criterios como los años de aporte y el salario que percibía previamente el trabajador. Este programa pretende lograr una reinserción laboral próxima, sin que los ciudadanos queden sin ingresos económicos.

Uno de los tipos de esta prestación corresponde a los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, comprendidos en la Ley 24.013. Para aplicar deben tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización de contrato. Los trabajadores eventuales o de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año antes de la finalización del trabajo.

Por su parte, los trabajadores de la construcción despedidos sin justa causa o por finalización de obra deben tener al menos ocho meses de trabajo con aportes en los últimos dos años anteriores al despido o finalización de obra.

La cantidad de cuotas que se abonan también varía en un caso u otro. Los que tenían relación de dependencia pueden cobrar entre dos y 12 cuotas de diferentes montos. Los trabajadores de la construcción, en cambio, pueden cobrar entre tres y ocho cuotas. En ambos casos, las personas mayores de 45 años pueden cobrar por seis meses más.

Para tramitarlo, los interesados deben ingresar al canal de Atención Virtual de Anses o asistir a una oficina de la repartición con turno previo que puede sacarse de manera online.

