Día Mundial contra la Hepatitis: claves para prevenir una enfermedad silenciosa

“Existen cinco tipos principales de hepatitis viral: A, B, C, D y E. Cada uno tiene modos de transmisión distintos y niveles de gravedad. Las hepatitis A y E se transmiten generalmente a través de alimentos o agua contaminada, mientras que las hepatitis B, C y D se propagan por contacto con sangre infectada u otros fluidos corporales. Las más peligrosas son la B y la C, ya que pueden hacerse crónicas y derivar en enfermedades graves como cirrosis o cáncer de hígado”, explicó Ricardo Tapia, médico familiar del CMC Salta de la firma privada Boreal Salud (MP 4288).