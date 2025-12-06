¿Cómo es la nueva escuela que Tucumán proyecta para 2026?

En 2026, la obligatoriedad de cursar la escuela secundaria en el país cumplirá 20 años y necesita cambios. “Hoy estamos viviendo otra época, que ya no es la del chico sentado frente al pizarrón, mientras el profesor, que tiene todo el saber, se lo transmite. Hoy, la tarea educativa es grupal, a veces fuera del aula, usando las nuevas tecnologías, con una mirada crítica para construir conocimiento”, dice la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo.
La funcionaria abordó algunos aspectos de la escuela que se viene tras distinguir a los 25 equipos finalistas que representaron a Tucumán en la Feria Nacional de Ciencias, que se realizó en Buenos Aires, Salta y Misiones.
Al finalizar el acto, la ministra anticipó a los periodistas que 2026 será un año clave para la transformación de la escuela de cara al nuevo mundo que abre la tecnología. “Recientemente estuve con el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Alfredo Vota, y ya estamos viendo cuántas instituciones van a empezar a cambiar el próximo año en la provincia. Va a ser un trabajo arduo, pero hay docentes, directivos y supervisores muy entusiasmados”, aseguró.
“Lo primero que queremos saber es qué dicen los jóvenes, qué necesitan que ocurra en las aulas. Por eso queremos dar el 20% de talleres optativos, que los alumnos podrán elegir, y que les servirá para orientarse vocacionalmente”, indicó. Esta experiencia se dará en “unos 20 o 30 establecimientos el próximo año”, señaló.
“Hoy estamos con un formato de secundaria del siglo XIX, con chicos que tienen 13 materias en aulas que también deberían cambiar. Me gustaría que la Facultad de Arquitectura de la UNT levante el guante y haga capacitación en ese sentido, en cómo deberían ser las nuevas aulas, para que los alumnos puedan trabajar en grupo, como se hace en Feria de Ciencias. Necesitamos lugares donde los chicos utilicen el cuerpo, donde puedan producir material, un cambio de estructura”, afirma.
Montaldo destaca que este año todos los docentes se capacitaron en inteligencia artificial, con apoyo de las plataformas de Argencort y Digital House. “Ahora la pelota está en la cancha del Ministerio de Educación y tenemos que saber cómo usarla en el aula para que los chicos no sean consumidores ingenuos”, admite. También puso mucho énfasis en alfabetización. “Hemos cambiado la metodología y los docentes se han entusiasmado en aprender nuevos modos de enseñar. Ya tenemos muchísimas escuelas donde los chicos han terminado el primer grado leyendo y escribiendo”, asegura.
Entre los proyectos para el próximo año, Montaldo incluye la realización de un congreso para las familias y el fortalecimiento de la representación de los padres en las escuelas. “Nos gustaría poder reunirnos y capacitarnos juntos, dialogar sobre la educación de los chicos en la casa y en la escuela, y sobre educación emocional para lograr una afectividad sana y una sana convivencia”, concluyó.