Las mujeres superan a los varones en la capacidad para terminar la educación obligatoria

En la última década, más jóvenes argentinos lograron terminar la escuela secundaria: es un campo donde las mujeres tomaron la delantera. El informe “Terminalidad educativa: foco en la secundaria” de Argentinos por la Educación revela que entre los jóvenes de 25 a 30 años la proporción de quienes obtuvieron el título aumentó del 67,6% en 2014 al 74,2% en 2024. Aunque persisten las desigualdades, los datos confirman una mejora sostenida en el acceso y la permanencia educativa.