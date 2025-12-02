Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

“Se trata de un trabajo que surgió de un hecho accidental, por iniciativa de los chicos de las salitas de cinco años, cuando se disponían a compartir la hora del almuerzo. En un momento la cocinera encargada de la distribución de la comida se cae y tira al suelo las bandejas con los platos. A partir de allí comienzan las preguntas de los chicos sobre por qué sucedió ese hecho, cómo es llevar las bandejas en la mano, si haría falta un carrito, de qué material tendría que ser ese carrito, cómo fabricarlo…”, explicó la referente en Feria de Ciencias, Norma Broggi.