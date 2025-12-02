Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Las escuelas de Tucumán están de fiesta. Más del 70% de los proyectos presentados por los establecimientos tucumanos, privados y públicos, se destacaron en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología que se llevó a cabo en tres sedes del país: Posadas (Misiones), Cafayate (Salta) y Buenos Aires (CABA). La provincia participó con 25 trabajos que habían sido distinguidos durante la instancia provincial que se realizó bajo el lema “Ruta de Experiencias Educativas que Inspiran” y que permitió la participación de 3.175 alumnos de 127 escuelas y colegios.
La última fase de la Feria Nacional se realizó en el eje tecnología, en CABA, donde los niños viajaron con sus docentes y volvieron con ocho distinciones. Estuvieron presentes los distintos niveles educativos, desde los más pequeños, de jardín, hasta los de secundaria y de educación especial.
Sobre ruedas
Los más pequeños, niños de la escuela maternal y jardines de infantes municipal de la ciudad de Monteros, presentaron un proyecto muy singular: “Delicias sobre ruedas”.
“Se trata de un trabajo que surgió de un hecho accidental, por iniciativa de los chicos de las salitas de cinco años, cuando se disponían a compartir la hora del almuerzo. En un momento la cocinera encargada de la distribución de la comida se cae y tira al suelo las bandejas con los platos. A partir de allí comienzan las preguntas de los chicos sobre por qué sucedió ese hecho, cómo es llevar las bandejas en la mano, si haría falta un carrito, de qué material tendría que ser ese carrito, cómo fabricarlo…”, explicó la referente en Feria de Ciencias, Norma Broggi.
La investigación empezó con una entrevista a doña Teresa, que servía la comida, siguió con una visita a otras escuelas que también tienen comedor escolar, y otra a un carpintero. Prosiguió con la construcción de un prototipo de carrito hecho en cartón que los alumnos de la escuela técnica N° 1 se encargaron de construir y llevar a escala. Hasta regalaron un carrito a otra escuela que lo necesitaba.
Además de los niños de Monteros recibieron menciones especiales los proyectos “Sistema Byron” de nivel primario de la Escuela Dr. Elíseo Cantón; “Ecoplast”, secundario, modalidad especial, de la Escuela Especial Santa Lucía; “Jóvenes Saludables Activos” del secundario del Instituto La Asunción; “Desafío Educativo: Automatización y Control de llenado de tanque cisterna con PLCnext” de la Escuela Técnica N° 1 y “Desafío Creativo: producción de microrelato”, realizado por el alumno Juan José Dario Sachetti de la Escuela Secundaria de Monte Rico Viejo del departamento Río Chico”. Los proyectos de los jardines de Monteros y de la Escuela Técnica N° 1 también fueron calificados como “destacados”.
Broggi remarcó la riqueza de la experiencia en ferias para los alumnos, “no sólo porque participaron chicos de escuelas de capital e interior, de todos los niveles y modalidades, sino también el proceso educativo mismo que nace en las aulas y se prolonga a través de todo el ciclo lectivo”.