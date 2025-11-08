Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Sos una persona muy enamoradiza y te destacas por ser muy fiel y leal. Crees que todos se comportan igual que vos y por eso, en más de una oportunidad, te llevaste fuertes desilusiones al descubrir que no es así. Te caracterizas por ser muy confiado y te entregas al 100% en todas tus relaciones. Adorás los finales felices y considerás que cada persona tiene a su media naranja en algún lugar del mundo esperando ser encontrada. No te gusta estar solo y siempre buscas estar en pareja.