¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Una especialista de Vogue analizó las últimas pasarelas de las grandes marcas y concluyó que estos serán los lentes en tendencia durante los próximos meses.

Nada se pierde, todo se transforma y la regla aplica siempre a las tendencias de moda. Nada se pierde, todo se transforma y la regla aplica siempre a las tendencias de moda. Foto: Vogue Eyewear
Hace 3 Hs

Directamente llegados desde Europa, ya hay tres modelos de lentes que están perfilándose como los potenciales éxitos de 2026. Aunque todavía no empezó el año, en los países que muestran primero sus temporadas, ya hay accesorios que se coronaron como los que tienen grandes posibilidades de llevar la delantera entre las tendencias de moda. Por eso, si tenés que cambiar de lentes próximamente –ya sean de sol, de todo andar o para ver–, lo mejor es que tengas en cuenta cuáles estarán a la moda.

La única regla que tenés que respetar en la moda, según la prestigiosa revista Vogue

Una marca clara atraviesa las gafas que estarán en tendencia en 2026. Este estilo –que no es nuevo, sino recuperado– es la viva expresión de que la moda es cíclica y que todo vuelve. Por eso, si guardás marcos viejos que usaste o usaron tu madre o tu abuela en décadas anteriores, la recomendación es tenerlos a mano porque se convertirán en un accesorio obligatorio en los próximos meses.

Vuelven los lentes retro: la tendencia en gafas para 2026

Ya lo declaró la periodista y especialista Héloïse Salessy para la revista Vogue España: “La moda parece inclinarse ahora hacia monturas más grandes y maximalistas, aunque siempre con ese aire vintage que las hace irresistibles”. Para sostener su argumento, Salessy toma como referencia las gafas Bayonetta que volvieron a ponerse de moda, sobre todo en las oficinas.

Las gafas inmacualdas de la temporada. Las gafas inmacualdas de la temporada. Foto: GoRunway.com

En primer lugar, Salessy destaca las monturas plateadas de Prada. “Las gafas ultra grandes todavía tienen mucho que decir”, sostiene la periodista. Es que uno de los últimos desfiles de Prada reinventó las formas hexagonales y contornos plateados metálicos para los lentes. Eso sí: destaca un aire futurista que asemeja los anteojos a los cobertores o visores amplios que recorren el rostro de lado a lado.

Los lentes de estilo minimalista que se quedarán durante todo 2026. Los lentes de estilo minimalista que se quedarán durante todo 2026. Foto: The Atico

En The Attico las monturas inmaculadas también despertaron interés en el mundo chic. Los marcos blancos lisos, con un mínimo satinado o –preferentemente– en efecto mate, regresaron para quedarse. La marca italiana rescató este modelo para aportar un aire elegante e interesante a los looks de oficina. Además, tienen un toque que Salessy describe como “ultrasexy”.

Los ojos rasgados siguen ganando terreno después de años. Los ojos rasgados siguen ganando terreno después de años. Foto: Bottega Veneta

Por último, si la consigna fuera pensar en los lentes que llevaría una secretaria en los 90, aparecería seguramente el tercer modelo que elige la especialista de Vogue. Se trata de los marcos ojo de gato –o cat eye–, que redondean el centro de los ojos pero los estiran hacia el exterior, creando una sensación de ojo alargado y rasgado. Los lentes negros o con trama carey son los que mejor se adaptan al estilo vintage que plantea esta nueva temporada.

