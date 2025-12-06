¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Directamente llegados desde Europa, ya hay tres modelos de lentes que están perfilándose como los potenciales éxitos de 2026. Aunque todavía no empezó el año, en los países que muestran primero sus temporadas, ya hay accesorios que se coronaron como los que tienen grandes posibilidades de llevar la delantera entre las tendencias de moda. Por eso, si tenés que cambiar de lentes próximamente –ya sean de sol, de todo andar o para ver–, lo mejor es que tengas en cuenta cuáles estarán a la moda.