¿Cuándo se paga el bono a los trabajadores estatales de Tucumán?

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que, antes de Navidad, el Gobierno provincial otorgará un bono -no bonificable y por única vez- de $100.000 a los trabajadores del Estado.
El mandatario destacó que el desembolso implica “un gran esfuerzo financiero de la provincia, producto de que venimos manejando las finanzas con responsabilidad”. "Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos una inversión de $15.000 millones más que nos cuesta este bono navideño, que lo damos por única vez para compensar de alguna manera y en parte los momentos que cada uno de los empleados públicos quieren y se merecen vivir en diciembre”, añadió el tranqueño.
En ese sentido agradeció al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad por las tareas realizadas para poder concretar la medida.
¿Cuándo se paga el bono a los estatales tucumanos?
El jefe del Poder Ejecutivo confirmó la medida en rueda de prensa, en Casa de Gobierno: “Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de $100.000 a los empleados provinciales, municipales y comunales, que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas". A su vez, sostuvo que en 40 días, con el pago de dos planillas salariales y el Sueldo Anual Complementario, la Provincia estará desembolsando $500.000 millones.
El desglose corresponde al pago del sueldo de noviembre (que finaliza hoy), el abono del medio aguinaldo (que se producirá entre el 18 y 20 de este mes) y el pago de los salarios correspondientes a diciembre (hasta el 6 de enero).
Abad detalló que el bono representa una ayuda para los estatales que hoy atraviesan dificultades y un alto nivel de endeudamiento. “El beneficio alcanzará a todos los empleados públicos: administración centralizada, descentralizada, municipalidades, comunas y toda la planta del Estado”, sostuvo el ministro.
El ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó que “gracias a la gestión del gobernador Jaldo, tanto el aguinaldo como el bono, el Banco Macro no podrá descontar ningún concepto que tengan los empleados públicos, ya sea de préstamos o cualquier otro ítem que puedan tener en relación con el banco”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó la inyección de $500.000 millones en la economía provincial, con el objetivo de acompañar a los trabajadores y reactivar el comercio local.