¿Cuándo se paga el bono a los trabajadores estatales de Tucumán?

¿Cuándo se paga el bono a los estatales tucumanos?

El jefe del Poder Ejecutivo confirmó la medida en rueda de prensa, en Casa de Gobierno: “Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de $100.000 a los empleados provinciales, municipales y comunales, que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas". A su vez, sostuvo que en 40 días, con el pago de dos planillas salariales y el Sueldo Anual Complementario, la Provincia estará desembolsando $500.000 millones.