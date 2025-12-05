Presunto tráfico de influencias: niegan que las pericias incriminen a Ontiveros

Solana Esther Casella y Luis Alejandro Ontiveros enviaron a LA GACETA una nota en la que afirman que la Justicia ha prohibido a las partes revelar o divulgar el contenido de las pericias, “bajo apercibimiento del artículo 156 del Código Penal, en cuanto sanciona la divulgación de un secreto, en este caso judicial, que pueda causar un daño”. Añaden que lo que se conoció de las pericias son “afirmaciones falsas” porque “no hay nada ni en su contenido ni en sus conclusiones que puedan incriminar al Dr. Luis Ontiveros en la posible comisión de algún delito”.
Además, informan que “hasta el día del cargo de la presente, ninguna de las partes (inclusive autorizadas a la consulta y acceso del expediente) puede ver en el expediente digital ninguna de las ‘supuestas piezas procesales’ mencionadas en la nota. Por lo que ni siquiera esta parte puede chequear la existencia de dichas piezas procesales, que se le atribuyen tanto a la fiscalía como a la querella”.
Concluyen que estas afirmaciones, que califican de “falsas, temerarias, tendenciosas y de mala fe”, generan daño “en nuestro honor, especialmente en relación a que la Dra. Solana Casella se encuentra ternada en estos momentos para el cargo de Juez Federal Electoral N° 1 de Tucumán”.