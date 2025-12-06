Milei convocó a sesiones extraordinarias y acelera sus reformas

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante ese lapso, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, además de iniciar las gestiones administrativas para habilitar el tratamiento en comisión de las distintas reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El anuncio fue realizado ayer por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el Presidente estaba por rubricar el decreto de convocatoria. El texto incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares -que incorpora cambios en otras normas- y la reforma del Código Penal.