Milei convocó a sesiones extraordinarias y acelera sus reformas

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante ese lapso, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, además de iniciar las gestiones administrativas para habilitar el tratamiento en comisión de las distintas reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El anuncio fue realizado ayer por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el Presidente estaba por rubricar el decreto de convocatoria. El texto incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares -que incorpora cambios en otras normas- y la reforma del Código Penal.
La medida será publicada en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, fecha en la que se espera que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno para reunir a distintos sectores en el marco del Pacto de Mayo- brinde una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo sostiene que todos los borradores y anteproyectos carecen de carácter oficial.
La elaboración final del Presupuesto 2026 quedará en manos de Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. De ellos dependerá definir cuánto del superávit fiscal podría redistribuirse entre los aliados que pueden aportar votos, incluidos los gobernadores. El Gobierno ya mantuvo reuniones con 18 de los 20 mandatarios provinciales convocados días después de las elecciones a la Casa Rosada. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, registraron los planteos de cada uno, aunque no todos serán atendidos por igual.
En Balcarce 50 consideran que este año debe lograrse la aprobación del Presupuesto, a diferencia de los dos anteriores, cuando se recurrió a la prórroga del proyecto 2023 para contener gastos y sostener la meta de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es reclamada tanto por la oposición (dialoguista e intransigente) como por actores económicos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a la reforma laboral, aunque el Gobierno buscó mantenerla bajo estricta reserva, se filtraron versiones muy cercanas al texto que se difundirá el próximo martes. El proyecto contempla dos grandes bloques de cambios. El primero introduce reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, con foco en la eliminación de las “zonas grises” que influyen en los montos indemnizatorios. También propone modificar el principio de “ultraactividad”, que prolonga la vigencia de convenios vencidos, e incorporar la “prelación”, de modo que un acuerdo de menor alcance -por empresa, municipio o provincia- prevalezca sobre uno general.
Otras reformas
La iniciativa libertaria para modificar el Código Penal incluirá más de 900 artículos orientados a reforzar la política criminal, brindar mayores herramientas a los magistrados y evitar “arbitrariedades” en la evaluación de las causas. En este marco, se plantea una “actualización” de penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.
Las reformas penales no tendrán una prioridad superior a la reforma tributaria. Esta última podría contemplar la creación de un “Súper IVA”, mediante el cual las provincias comenzarían a recaudar una porción del impuesto, compitiendo entre sí para atraer inversiones.
El mismo criterio regirá para la modificación de la Ley de Glaciares, que habilitaría a cada provincia a determinar desde qué distancia de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esta reforma se sumarían ajustes en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, con el objetivo de limitar la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros.