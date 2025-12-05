Los cinco síntomas que podrían indicar un ACV y nunca deben subestimarse, según un neurólogo

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) continúan siendo una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo. La preocupación volvió a tomar relevancia tras los casos recientes de figuras públicas como Donald Glover, Hailey Bieber y Jamie Foxx, que pusieron el foco en la importancia de reconocer los signos tempranos. En este contexto, el neurólogo Gurutz Linazasoro, del Hospital Policlínica Gipuzkoa, detalló en Hello Magazine los cinco síntomas que jamás deben ignorarse ante la sospecha de un ACV.