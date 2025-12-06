Cine argentino: la decisión de mirar de frente a la muerte

- El cine argentino tiene una historia excepcional; junto con Brasil y con México son los más importantes de América Latina. El cine independiente nacional ha sido valorado en los festivales más importantes del mundo en los últimos años. Desde siempre estamos pasando un momento muy difícil, y ahora es de los más difíciles que nos ha tocado pasar porque el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incca) cumplía una función fundamental como espacio de fomento y era tal vez uno de los más democráticos existentes: el dinero que va al Incca sale de un impuesto de las entradas que se pagan para ir al cine y está destinado a hacer películas y apoyar los lanzamientos. Había una ley, que ahora fue derogada, por la cual las salas estaban obligadas a pasar un filme argentino si proyectaban una gran cantidad de películas extranjeras. Por supuesto que era imperfecto y era complejo trabajar con el Incca pero sin ese organismo no se podrán hacer las 150 o 200 producciones independientes que se hacen ahora, lo que no pasa en otro lado. En los países más importantes del cine del mundo, como Francia, España, Corea del Sur y muchos otros, hay leyes que protegen y fomentan el cine, porque la presencia de Hollywood es tan potente, con su fuerza económica que ya viene ejerciéndose desde hace muchísimos años, siendo hasta dueños de las salas, que no puede funcionar de otro modo. No es una cuestión de la Argentina, es una cuestión mundial: si se pretenden tener una industria audiovisual, hay que tener apoyo del Estado.