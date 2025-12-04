Cine argentino: Fernando Spiner indaga sobre la vida y la muerte en “Weser”

Uno de los puntos relevantes, sin duda, es la relación que construyen Daniel Fanego con Valeria Lois, de una intensidad dramática y una valentía emocional que se transmite. Lejos de recurrir a elementos melodramáticos, Spiner juega con primeros planos que le permiten mostrar la autenticidad del reencuentro de dos personas para la reconstrucción de un pasado. En definitiva, recordar y evocar será una forma de desafiar a la muerte, como lo muestran las velas prendidas por quienes no pudieron ser despedidos en tiempos de pandemia, privados del ritual funerario de velar los cuerpos inertes. Tal vez, sea una carga que deben afrontar los sobrevivientes.