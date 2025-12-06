Tucumán Urban Indie: Louta anticipa que dará un show “potente y ácido”

Quinta edición: última tanda de entradas

El Tucumán Urban Indie celebrará su quinta edición esta tarde en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, desde las 16, con un line up que reúne a algunos de los nombres más fuertes de la escena alternativa nacional y emergentes tucumanos: Louta, Bándalos Chinos, Sara Hebe, Ainda, LaRuth, Sakatumba, Maze2k, Lucha Cruz y Dj Monky. El festival, que en pocos años se convirtió en un punto de encuentro para cientos de jóvenes, apunta a cerrar el año con una producción más ambiciosa que las anteriores y una experiencia inmersiva. Las entradas anticipadas ya se agotaron, y actualmente se venden las generales a $ 45.000 más costo de servicio, disponibles en Paseshow (paseshow.com.ar/eventos/urban-indie-tucuman-6-de-diciembre). Desde la organización remarcan que quedan las últimas localidades a precio popular.