Secciones
EspectáculosGuía para salir

Tucumán Urban Indie: Louta anticipa que dará un show “potente y ácido”

El músico habló sobre el momento artístico que atraviesa, contó qué lo mueve a volver al Norte y adelantó cómo se prepara para una presentación que promete sorprender esta tarde.

MULTIFACÉTICO. Louta será uno de los números fuertes de la nueva edición del Urban Indie. MULTIFACÉTICO. Louta será uno de los números fuertes de la nueva edición del Urban Indie.
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Volver a Tucumán “después de tanto tiempo” no es un detalle más para Louta, una de las figuras convocantes que estarán esta tarde en el Tucumán Urban Indie que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio (ver “Quinta edición”).

El artista, creador multifacético y uno de los referentes de la música alternativa argentina, construyó una identidad reconocida por fusionar pop experimental y adrenalina escénica. En los últimos años sumó proyectos variados, desde trabajos actorales hasta participaciones como Dj en eventos masivos. Hoy atraviesa una etapa de expansión creativa y de regreso a los escenarios con banda completa.

Llega esta tarde al Urban Indie, el festival que propone un cruce potente entre música alternativa, performance y nuevas escenas. En diálogo con LA GACETA, contó que la invitación tiene un sabor particular: “Ir a tocar a Tucumán me parece espectacular. Ir con Bándalos es una fiesta”. Es que la fecha sumó un atractivo extra: compartirá grilla con Bándalos Chinos, un grupo que asegura disfrutar “muchísimo”. Esa mezcla lo entusiasma y acentúa la expectativa por volver al Norte, un territorio que no pisa desde unos hace años.

El artista siente ese reencuentro como una pequeña revolución interna. Durante la charla, habló de la provincia con una mezcla de curiosidad y memoria afectiva. “Tucumán siempre me quedó grabado por el viaje a Amaicha cuando era chico, a la fiesta de la Pachamama. La música de ese lugar me influyó mucho”, recordó.

Aunque prefiere no improvisar nombres de artistas locales “para no mandarse una”, reconoce que la cultura musical local formó parte de su construcción sensorial. “Tengo ese recuerdo musical muy presente”, explica, y se nota que lo moviliza.

Actuación, música y creación total

Cuando se le preguntó por su camino, del Dj al músico, del actor al creador de universos performáticos, descartó la idea de una transición; por el contrario, dijo que prefiere pensar su obra como un sistema de lenguajes que conviven con naturalidad.

“No lo siento como cambios, son diferentes facetas de lo que hago”, aseguró. Y enumeró: actor, músico, productor, inventor de fiestas, escritor de letras, productor propio y de amigos. Todo eso forma parte del mismo núcleo. “Todo lo que tiene que ver con el corazón humano y con la cultura, y con el arte, y con lo que le pasa a la gente con estar viva en este planeta Tierra, es de mi incumbencia”, resaltó.

Ese territorio amplio y emocional, que mezcla sensibilidad y caos creativo, es el que atraviesa su próximo álbum, un proyecto que describe como una necesidad visceral. “Lo que siempre me inspira es ganas de hacer quilombo”, confesó durante la entrevista. Y completó: “Ganas de sacudir a la gente como me gusta que me sacudan a mí”.

Para él, un álbum es una forma de conexión. No importa si está lejos del público: la música actúa como puente. “Es una manera de encontrarme con el corazón de las personas. Aunque no esté ahí, no deja de ser un punto de conexión”.

Un nuevo disco

En su universo creativo, la tecnología aparece como una herramienta, no como definidora de contenidos.

Messi recibió a Bizarrap, Nicki Nicole, Duki, Louta y Peso Pluma: el regalo que les hizo "Leo"

Messi recibió a Bizarrap, Nicki Nicole, Duki, Louta y Peso Pluma: el regalo que les hizo Leo

La inteligencia artificial participó en el proceso de producción del álbum, pero de forma complementaria. “La usamos para algunas cosas visuales, algunas cositas… pero siempre muy con nuestro mambo. No nos definió nada”, explicó.

Lejos de la fascinación tecnológica o del rechazo purista, Louta la incorpora del modo en que incorpora todo: como material de experimentación. “Le jugó a favor”, resumió, como quien reconoce una herramienta útil sin perder el pulso humano del proyecto.

Territorio propio

A la hora de describir su energía en vivo, no dudó. La definió como “potente y ácida”, dos palabras que condensan buena parte de su estética: intensidad, ironía, impulso físico y emocional. En los shows, su formación teatral se mezcla con la música para crear un relato en movimiento.

La percepción del cuerpo, la presencia y la fiesta como acto artístico son elementos centrales de su propuesta escénica.

El entusiasmo por la fecha que viene a protagonizar se sostiene en un deseo de encuentro real. No romantiza el regreso a la región, pero sí lo vive como una especie de rito. “Se genera una expectativa en mí. Espero que en la gente también, no sé. Pero lo particular es que ir a tocar a Tucumán después de tanto tiempo me parece una demencia”, admitió.

Lo que viene

Los próximos meses lo encuentran en pleno movimiento. “Mucha música, muchas canciones y muchos shows”, adelantó.

No suelta más detalles, pero no parece necesitarlos: habla desde un presente que se enciende con cada proyecto nuevo. Su impulso creativo aparece intacto, atravesado por una convicción lúdica: hacer, mover, conectar.

Con esa energía llega al Urban Indie: con el deseo explícito de reencontrarse con un público que lo espera. La cita en Tucumán, para él, no es un show más. Es una vuelta al territorio donde alguna vez escuchó músicas que lo marcaron y al que ahora regresa desde otro lugar, pero con la misma necesidad de generar impacto.

O, como él definió, de “hacer quilombo”.

Quinta edición: última tanda de entradas

El Tucumán Urban Indie celebrará su quinta edición esta tarde en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, desde las 16, con un line up que reúne a algunos de los nombres más fuertes de la escena alternativa nacional y emergentes tucumanos: Louta, Bándalos Chinos, Sara Hebe, Ainda, LaRuth, Sakatumba, Maze2k, Lucha Cruz y Dj Monky. El festival, que en pocos años se convirtió en un punto de encuentro para cientos de jóvenes, apunta a cerrar el año con una producción más ambiciosa que las anteriores y una experiencia inmersiva. Las entradas anticipadas ya se agotaron, y actualmente se venden las generales a $ 45.000 más costo de servicio, disponibles en Paseshow (paseshow.com.ar/eventos/urban-indie-tucuman-6-de-diciembre). Desde la organización remarcan que quedan las últimas localidades a precio popular.

Temas TucumánPalacio de los Deportes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fede Simonetti: “Es cruel hacer humor sobre lo que a otro le duele en la cara”

Fede Simonetti: “Es cruel hacer humor sobre lo que a otro le duele en la cara”

Joaquín Sabina se despidió para siempre de los escenarios con un emotivo concierto en Madrid: “Es el último de mi vida”

Joaquín Sabina se despidió para siempre de los escenarios con un emotivo concierto en Madrid: “Es el último de mi vida”

Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro: Juampi González invita a una cita a ciegas en escena

Teatro: Juampi González invita a una cita a ciegas en escena

Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro
1

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?
2

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT
3

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?
4

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
5

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma
6

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Más Noticias
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Comentarios