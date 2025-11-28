Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Facundo Vega Ancheta, Ignacio Hael, Huerto Rojas Paz, Alejandra Páez Salas, Emilia Guerra, Araceli García, Guillermo Arana, Indio Armanini, Sergio Domínguez, Eloísa Martínez Romero, Daniela Canseco, Francisca Valero, Ruth Pláate, Marcos Zerda, Sergio Aguilar y Nelson González son los integrantes del Teatro Estable de la Provincia que repondrán esta noche, desde las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la obra de Peter Weiss “Marat/Sade”. Como músico invitado está Raúl Aguirre.
La puesta es dirigida por Jorge Gutiérrez, y hoy será la penúltima función de un texto ambientado años después de la Revolución Francesa, pero que confronta las concepciones políticas de esa época, donde aparecen el individualismo, la razón, la locura, el arte y la censura dentro del juego del poder de la ficción en una estética del teatro dentro del teatro. De allí que el título completo sea “La persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade”.
A las 20, en La Sodería (Juan Posse 1.141), se estrenará el biodrama “La yeta”, con la historia de Sebastián Castellano, quien estará en escena junto a Adriana Estela Miori y a Daniella Castellano.
A las 22, en La Colorida (Mendoza 2.955) volverá a escena “Barrio Viajantes”, de Pedro Noli (foto) dirigido por María José Medina, con el relato de su infancia en la década del 90, con evocaciones familiares y las aventuras entre amigos.