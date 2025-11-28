Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

La puesta es dirigida por Jorge Gutiérrez, y hoy será la penúltima función de un texto ambientado años después de la Revolución Francesa, pero que confronta las concepciones políticas de esa época, donde aparecen el individualismo, la razón, la locura, el arte y la censura dentro del juego del poder de la ficción en una estética del teatro dentro del teatro. De allí que el título completo sea “La persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade”.