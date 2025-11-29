Teatro: Juampi González invita a una cita a ciegas en escena

El comediante Juampi González regresa a Tucumán esta noche para presentar su tercer unipersonal, “Soltero 2.0”, a las 21 en el Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). Con un formato renovado y una puesta que mezcla personajes, relatos personales y participación del público, el humorista promete una noche cargada de risas y nostalgia.
La puesta de stand up empieza con un personaje: Alexandra TeApoya, una sexóloga que rompe el hielo con el público antes de darle paso al monólogo principal. Luego aparece Juampi para hablar de su crianza, su adolescencia y la forma -a veces torpe, muchas veces graciosa- en que su generación aprendió a relacionarse con el sexo y el amor.
“Había muy poca información y demasiada imaginación”, reflexiona en una charla con LA GACETA. “Ver algo antes era dificilísimo, había cosas como el condicionado, la lluvia en pantalla, donde había que ajustar la sintonía… y después lo demás lo hacía la mente. Todo era muy rústico”, reconoce. También recuerda cómo en su casa se evitaban ciertos temas espinosos para la época: “Si en una película aparecía una escena de besos, directamente se cambiaba. No querían explicar nada”.
Esa mezcla de silencios familiares, educación religiosa estricta y curiosidad adolescente, dice, marcó a toda una generación. “Hago un recorrido hacia mi primera vez… imaginate en ese contexto. Hoy uno se ríe, pero en el momento era una tragedia”, admite.
La sorpresa de la noche: cita a ciegas
Una de las secciones más celebradas del espectáculo es la que Juampi define como “modo Cupido”. Dos personas del público -ambas solteras- participan en una cita a ciegas en vivo, con él y todo el teatro jugando a ser intermediarios. “Es muy divertido. Salgo un poco de Roberto Galán -bromea al evocar al mítico conductor televisivo de ‘Yo me quiero casar, ¿y usted?’-. Después veremos si sucede o no, pero la energía que se arma es hermosa”.
Por eso promociona a modo de advertencia que “si vas soltero, podés volverte acompañado… o al menos con una buena anécdota. Y si vas en pareja, capaz te volvés soltero. ¡Todo puede pasar!”.
González reconoce que ya visitó varias veces la provincia y que su relación con el público local es excelente. “Debe ser la quinta vez que voy. Ya llené el Mercedes Sosa, que es un hito para cualquier comediante”, afirma. Recordó además su amistad con Miguel Martín -el Oficial Gordillo- y su paso compartido por Carlos Paz: “Allá te cruzás con todos los artistas, y con él hemos tenido momentos muy lindos”. Solo le queda una materia pendiente: “Quedarme más días para recorrer”.
Para Juampi, la comedia atraviesa una etapa brillante: “Está en un momento muy alto. Hay fenómenos como Lucho Mellera o Coni Ballarini que llenan teatros en todo el mundo. En la Argentina el teatro siente una baja por temas económicos, pero la comedia sigue creciendo. Hoy las redes ayudaron a que todos podamos mostrarnos más”.