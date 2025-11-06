Zafra 2025: anuncian récord de molienda de caña y un solo ingenio continúa en actividad

En Tucumán se registran los últimos días de la zafra 2025. Esta semana, el ingenio Leales concluyó su actividad industrial, dejando a La Florida como el único que continúa moliendo caña en la provincia. De este modo, se consolida el cierre de una de las campañas más extensas y productivas de los últimos años.
De acuerdo con el informe de proyección productiva de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), actualizado en agosto, se preveía un volumen de 17,6 millones de toneladas de caña de azúcar para procesar en la actual campaña. Sin embargo, los datos más recientes del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) indican que, al 5 de noviembre, la provincia superó esa estimación, superando las 17,640 millones de toneladas molidas, tras 210 días de actividad.
Esto representa un avance del 100,23% y un incremento del 5% respecto de la campaña 2024, constituyendo un récord histórico para Tucumán, según indicó el Ipaat.
En cuanto a la producción de azúcar físico, el volumen total llegó a 1,303 millón de toneladas, resultado de la suma de los distintos tipos de azúcares cristalizados elaborados por los ingenios tucumanos:
- Azúcar blanco común tipo A: 811.845 toneladas.
- Azúcar crudo: 302.326 toneladas.
- Azúcar orgánico: 16.645 toneladas.
- Azúcar refinado: 172.353 toneladas.
Avance de la campaña de alcohol
La provincia opera actualmente con seis destilerías y lleva 194 días de campaña. Ya concluyeron sus procesos de destilación La Corona, Bella Vista, Santa Bárbara, Famaillá y Marapa, con una producción total de 312.731.530 litros de alcohol, lo que implica un aumento del 8% en relación con el año anterior.
Del total de alcohol hidratado, se deshidrataron 174.152.423 litros para la mezcla de biocombustibles (bioetanol), equivalentes al 56% de la producción.
En la región
En Salta y Jujuy, aún continúan en actividad los ingenios Seaboard y Ledesma, que reportaron al Ipaat un avance del 97,3% en sus proyecciones de molienda. Hasta el momento, procesaron un poco más de 7,298 millones toneladas de caña en 174 días de actividad, sobre una estimación inicial de 7,5 millones de toneladas.
La producción de azúcar físico en ambas provincias alcanzó 518.188 toneladas, mientras que las cinco destilerías regionales produjeron 196.160.549 litros de alcohol hidratado, de los cuales 150.003.713 litros fueron deshidratados para biocombustibles (76% del total).