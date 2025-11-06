Zafra 2025: anuncian récord de molienda de caña y un solo ingenio continúa en actividad

De acuerdo con el informe de proyección productiva de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), actualizado en agosto, se preveía un volumen de 17,6 millones de toneladas de caña de azúcar para procesar en la actual campaña. Sin embargo, los datos más recientes del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) indican que, al 5 de noviembre, la provincia superó esa estimación, superando las 17,640 millones de toneladas molidas, tras 210 días de actividad.