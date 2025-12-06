Al final de la zafra se habrán producido unos 610.000 m³ de alcohol hidratado

La campaña de producción de alcohol se consolidó como un pilar estratégico dentro de la industria sucroalcoholera, con una proyección, al finalizar la zafra, de aproximadamente unos 610.000 m³ de alcohol hidratado producido en la región: un incremento significativo y récord en niveles de producción.
Este desempeño, durante este año fue acompañado por un aumento sostenido de un 37% en el precio del bioetanol de caña (de enero a diciembre), lo que fortaleció al sector de los biocombustibles y reafirmó su competitividad.
El incremento en la producción de alcohol permitiría redireccionar, al finalizar la campaña, alrededor de 620.000 toneladas de azúcar serán destinadas a este proceso, lo que contribuirá al equilibrio del mercado interno y al fortalecimiento de la matriz energética nacional.
A partir de la sanción de la Ley de biocombustibles Tucumán avanzó durante este año, en medidas concretas para elevar el corte de mezclas de alcohol en naftas dentro del territorio provincial, fortaleciendo el consumo interno y la transición hacia energías más limpias.
En la Cumbre de Bioetanol celebrada en Tucumán, los gobernadores de Tucumán, de Salta y de Jujuy reafirmaron su respaldo a la producción de bioetanol como motor del desarrollo energético, económico y ambiental del NOA. En ese espacio, se destacó la necesidad de que se cuente con un marco normativo estable y con reglas claras que brinden previsibilidad al sector.
El cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña por la Secretaría de Energía de la Nación, para cumplir con el abastecimiento de la mezcla obligatoria de bioetanol con naftas es de 576.700 m³.
Según los reportes obtenidos, el volumen acumulado entregado de enero a octubre de bioetanol de caña de azúcar en la región (Tucumán, Salta y Jujuy) asciende a 422.008 m³.
Este volumen representa el 73,2% de entregas, respecto del cupo total asignado a la región, que comparado al mismo período de la campaña anterior presenta un incremento de un 4%.