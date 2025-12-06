Al final de la zafra se habrán producido unos 610.000 m³ de alcohol hidratado

En la Cumbre de Bioetanol celebrada en Tucumán, los gobernadores de Tucumán, de Salta y de Jujuy reafirmaron su respaldo a la producción de bioetanol como motor del desarrollo energético, económico y ambiental del NOA. En ese espacio, se destacó la necesidad de que se cuente con un marco normativo estable y con reglas claras que brinden previsibilidad al sector.