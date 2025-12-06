Secciones
EconomíaRural

Al final de la zafra se habrán producido unos 610.000 m³ de alcohol hidratado

Cuando cierre la campaña, unas 620.000 t de azúcar se destinarán a este proceso.

Al final de la zafra se habrán producido unos 610.000 m³ de alcohol hidratado
Hace 5 Hs

La campaña de producción de alcohol se consolidó como un pilar estratégico dentro de la industria sucroalcoholera, con una proyección, al finalizar la zafra, de aproximadamente unos 610.000 m³ de alcohol hidratado producido en la región: un incremento significativo y récord en niveles de producción.

Este desempeño, durante este año fue acompañado por un aumento sostenido de un 37% en el precio del bioetanol de caña (de enero a diciembre), lo que fortaleció al sector de los biocombustibles y reafirmó su competitividad.

El incremento en la producción de alcohol permitiría redireccionar, al finalizar la campaña, alrededor de 620.000 toneladas de azúcar serán destinadas a este proceso, lo que contribuirá al equilibrio del mercado interno y al fortalecimiento de la matriz energética nacional.

A partir de la sanción de la Ley de biocombustibles Tucumán avanzó durante este año, en medidas concretas para elevar el corte de mezclas de alcohol en naftas dentro del territorio provincial, fortaleciendo el consumo interno y la transición hacia energías más limpias.

En la Cumbre de Bioetanol celebrada en Tucumán, los gobernadores de Tucumán, de Salta y de Jujuy reafirmaron su respaldo a la producción de bioetanol como motor del desarrollo energético, económico y ambiental del NOA. En ese espacio, se destacó la necesidad de que se cuente con un marco normativo estable y con reglas claras que brinden previsibilidad al sector.

El cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña por la Secretaría de Energía de la Nación, para cumplir con el abastecimiento de la mezcla obligatoria de bioetanol con naftas es de 576.700 m³.

Según los reportes obtenidos, el volumen acumulado entregado de enero a octubre de bioetanol de caña de azúcar en la región (Tucumán, Salta y Jujuy) asciende a 422.008 m³.

Este volumen representa el 73,2% de entregas, respecto del cupo total asignado a la región, que comparado al mismo período de la campaña anterior presenta un incremento de un 4%.

Temas TucumánSaltaJujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Las cualidades argentinas que favorecen al narcotráfico

Las "cualidades argentinas" que favorecen al narcotráfico

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Murió Ekel Meyer: tenía 58 años y era presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Murió Ekel Meyer: tenía 58 años y era presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro
1

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?
2

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT
3

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?
4

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
5

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma
6

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Más Noticias
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Comentarios