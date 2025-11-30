Murió Ekel Meyer: tenía 58 años y era presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, murió este domingo a los 58 años tras enfrentar un deterioro progresivo en su salud a causa de una enfermedad. La noticia fue confirmada por fuentes del Poder Judicial provincial, que lamentaron la pérdida del magistrado.
Una figura clave del sistema judicial jujeño
Meyer había llegado al Superior Tribunal de Justicia en diciembre de 2020, cuando asumió como vocal. En los últimos dos años ejercía la presidencia del cuerpo, donde impulsó reformas estructurales, proyectos de modernización y acciones vinculadas a la protección de derechos.
Antes de su desembarco en la Justicia, fue ministro de Seguridad de Jujuy durante la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales, y previamente desarrolló una extensa trayectoria política dentro del radicalismo provincial. Fue concejal en San Salvador de Jujuy, diputado provincial y abogado.
Repercusiones y despedidas en el arco político
Tras conocerse el fallecimiento, referentes nacionales y provinciales expresaron su pesar.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, escribió en X:
“Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial. Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también manifestó su dolor:
“Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo. Siempre estuvo comprometido con la provincia. Mis condolencias a su familia”.
Desde La Libertad Avanza, el senador jujeño Ezequiel Atauche se sumó a las condolencias:
“Extiendo mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.
Los últimos meses y su alejamiento de la actividad pública
A mediados de septiembre, Meyer había comenzado a correrse de la actividad pública debido al avance de su enfermedad. Esto le impidió asistir a la reciente jura de los nuevos jueces de la Corte, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo.
Pese a su cuadro de salud, una de sus últimas intervenciones públicas fue la defensa del proyecto para crear el Consejo de la Magistratura jujeño, ante comisiones de la Legislatura provincial.
Un legado marcado por la modernización judicial
Durante su gestión al frente del máximo tribunal, Meyer impulsó importantes transformaciones:
Avances en ética pública y control institucional.
Implementación de juicios por jurados.
Creación del Instituto de Innovación Tecnológica y capacitaciones en inteligencia artificial para el Poder Judicial.
Digitalización integral de procesos judiciales.
Apertura de oficinas especializadas, entre ellas la primera Oficina Judicial de derechos de niños, niñas y adolescentes del país.
En agosto, durante el 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, había presentado este último proyecto como un paso “fundamental hacia una justicia más humana y accesible”.
Un año difícil para la Justicia jujeña
El Poder Judicial de Jujuy ya había atravesado otra pérdida reciente: en septiembre falleció el vicepresidente de la Suprema Corte, Sergio Jenefes, a los 76 años luego de 17 años de servicio.
Con la muerte de Meyer, el máximo tribunal provincial vuelve a quedar marcado por el recambio institucional en un contexto de profundas transformaciones.