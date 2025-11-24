Secciones
SociedadActualidad

Doble indemnización por reprogramación de vuelos y nuevo sistema de reclamos: el fallo que cambia las reglas para las aerolíneas

Más derechos para los pasajeros, más obligaciones para las aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 2 Hs

Una nueva normativa de la ANAC y un fallo de la Justicia Federal generan un fuerte impacto en el sistema de reclamos y las obligaciones de las aerolíneas en plena antesala de la temporada alta.

Con el aumento de los vuelos por fin de año y temporada de verano, el sector aéreo enfrenta dos novedades clave que pueden modificar las condiciones operativas de las aerolíneas que operan en Argentina, tanto locales como extranjeras:

La ANAC eliminó el “libro de quejas” en papel y lo reemplazó por un sistema moderno, digital y accesible.

La Justicia Federal de Córdoba dictó un fallo que obliga a Flybondi a pagar una doble indemnización por reiteradas reprogramaciones de un vuelo.

Ambas decisiones podrían desencadenar nuevas demandas y cambios en la forma en que los pasajeros gestionan sus reclamos.

Nuevo sistema de reclamos: cómo funcionará y qué deben ofrecer las aerolíneas

Mediante la Resolución 774/25, la Administración Nacional de Aviación Civil avanzó en la modernización del proceso de atención al usuario, dejando atrás un mecanismo vigente hace casi tres décadas.

Largas filas y demoras en los aeropuertos Largas filas y demoras en los aeropuertos AFP

Puntos clave de la nueva normativa de ANAC

Fin del libro de quejas en papel: ya no será obligatorio para las aerolíneas.

Nuevos canales válidos: reclamos por vía digital, telefónica o presencial, siempre gratuitos y accesibles.

Registro obligatorio: cada reclamo debe contar con un código único que permita su seguimiento.

Plazo de respuesta: máximo de 30 días hábiles.

Accesibilidad: las empresas deben asistir a pasajeros sin acceso digital y asegurar canales para personas con discapacidad.

Visibilidad: las vías de reclamo deben estar publicadas en puntos de venta físicos y online.

Enlace obligatorio al sistema de ANAC: para elevar el reclamo si la aerolínea no responde o lo hace de forma insatisfactoria.

Informe anual: cada empresa deberá remitir a ANAC un reporte con la cantidad de reclamos, tipos, tiempos de respuesta e índice de resolución.

Este esquema reemplaza definitivamente al tradicional libro rubricado y se ajusta a la realidad del sector, donde la mayoría de las interacciones son digitales.

Doble indemnización por reprogramación: el fallo contra Flybondi que sienta precedente

En paralelo, un fallo del Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, a cargo del juez Carlos Arturo Ochoa, condenó a Flybondi por reiteradas reprogramaciones de un vuelo Córdoba–Buenos Aires que llevó a un pasajero a perder su conexión internacional.

El magistrado reconoció dos indemnizaciones separadas:

Daño emergente y patrimonial: $246.950

(el monto que el pasajero debió pagar por un vuelo alternativo de Aerolíneas Argentinas).

Daño moral y extrapatrimonial: $1.300.000

por el “estado de incertidumbre, nerviosismo y angustia” ocasionado por la falta de respuesta de la aerolínea.

Por qué el juez falló a favor del pasajero

El vuelo fue reprogramado tres veces, superando ampliamente el límite de 4 horas establecido por el decreto 809/2024. Además:

Las reprogramaciones no fueron informadas con la antelación obligatoria.

La empresa no ofreció alternativas ni derivación a otra aerolínea, como exige la normativa.

El pasajero se vio obligado a actuar por su cuenta, comprando un nuevo ticket para no perder un vuelo a Israel.

El juez fundamentó el monto del daño moral utilizando el método de los “placeres sustitutivos”, es decir, la compensación mediante bienes o servicios que permitan resarcir el perjuicio sufrido.

¿Qué implica este fallo para el sector?

Especialistas del mercado aéreo consideran que esta sentencia puede abrir la puerta a reclamos similares en casos de:

Reprogramaciones frecuentes

Cancelaciones sin reubicación inmediata

Falta de comunicación o asistencia adecuada

Con la temporada alta por delante, el fallo se presenta como un precedente de alto impacto para el mercado aerocomercial.

Más derechos para los pasajeros, más obligaciones para las aerolíneas

La combinación de la nueva normativa de ANAC y el fallo contra Flybondi introduce cambios profundos en la relación entre pasajeros y compañías aéreas. Desde ahora, los usuarios contarán con:

Canales de reclamo más claros y accesibles

Plazos definidos de respuesta

Mayor respaldo judicial ante reprogramaciones injustificadas

Las aerolíneas, por su parte, deberán ajustarse a un marco más exigente, que prioriza la transparencia y la protección del pasajero.

Temas Aerolíneas ArgentinasFlybondi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo comprar online en Decathlon y aprovechar al máximo las ofertas

Cómo comprar online en Decathlon y aprovechar al máximo las ofertas

764: el enigmático número detrás de las amenazas de una red satánica a universidades argentinas

"764": el enigmático número detrás de las amenazas de una red satánica a universidades argentinas

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

La 38 de Santino y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

"La 38 de Santino" y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

El tiempo en Tucumán: el feriado estará soleado y la temperatura seguirá subiendo

El tiempo en Tucumán: el feriado estará soleado y la temperatura seguirá subiendo

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios