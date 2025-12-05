¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

México se llevó el gran premio del Radical Optimism Tour de Dua Lipa. La superestrella que ya revolucionó con "Tu misterioso alguien"los rincones de Argentina, emocionó con "Antología" en Colombia se trasladó hasta Norteamérica para no solo para entonar las estrofas de canciones icónicas como "Oye mi amor", sino que además deslumbró con su dueto junto a Fher, uno de los autores de la canción y el líder de la emblemática banda Maná. Pero los encuentros con grandes artistas nacionales no terminaron ahí ya que El Sol de México también se mostró vinculado a la cantante con un particular gesto.