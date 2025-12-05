Secciones
EspectáculosFamosos

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

Mientras la cantante británico-libanesa está en pleno tour por México, el reconocido artista sorprendió con su gesto en las redes sociales.

Luis Miguel sorprendió con la imagen que subió junto a Dua Lipa a X Luis Miguel sorprendió con la imagen que subió junto a Dua Lipa a X Fuente: Luis Miguel vía X
Hace 1 Hs

México se llevó el gran premio del Radical Optimism Tour de Dua Lipa. La superestrella que ya revolucionó con "Tu misterioso alguien"los rincones de Argentina, emocionó con "Antología" en Colombia se trasladó hasta Norteamérica para no solo para entonar las estrofas de canciones icónicas como "Oye mi amor", sino que además deslumbró con su dueto junto a Fher, uno de los autores de la canción y el líder de la emblemática banda Maná. Pero los encuentros con grandes artistas nacionales no terminaron ahí ya que El Sol de México también se mostró vinculado a la cantante con un particular gesto.

¿Qué buscaron los argentinos en Google durante 2025? Colapinto, Dua Lipa y El Eternauta, entre las consultas más destacadas

¿Qué buscaron los argentinos en Google durante 2025? Colapinto, Dua Lipa y El Eternauta, entre las consultas más destacadas

¿Y si la próxima colaboración del año ya estuviera a plena vista? Esa fue la impresión que dejó un insospechado posteo de Luis Miguel en el que se muestra junto a Dua Lipa a su lado, todo ello en medio de la visita de la artista británica a México. Sin una descripción o aclaración, solo una imagen editada fue suficiente para enloquecer al internet completo.

La presentación de “Bésame mucho” en México

Durante la primera de las tres noches de su Radical Optimism Tour, en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Dua Lipa interpretó como canción sorpresa, "Bésame Mucho", uno de los himnos nacionales de México, pero con una versión particular, la de los arreglos de Luis Miguel. Aquel tributo llegó hasta el Sol de México que no dudó en reaccionar a este guiño de la cantante británica que se lució en el escenario.

Luis Miguel permanece alejado de la vida pública, por lo que su posteo en X fue suficiente para desatar una tormenta de comentarios en los que se especula incluso una colaboración entre los grandes artistas.

Una colaboración esperada

Los fans de El Sol expresaron su deseo por verlos juntos en alguna colaboración, aunque también ansían una aparición sorpresa del cantante en el show de la intérprete, según se puede leer en las reacciones de la publicación.

Más allá de todo, Luis Miguel parece estar feliz de que su versión de Bésame Mucho haya resurgido después de un tiempo. La canción, incluida en su álbum Romances, conocido también como Romances III, del año 1997, es una de las favoritas de esta producción, por la cual incluso ganó un premio GRAMMY en la 40 edición de esta premiación en la categoría de Mejor Interpretación de Pop Latino.

Temas Luis MiguelDua Lipa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
1

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
2

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

El secreto del mejor clima del mundo: cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle
5

El secreto del "mejor clima del mundo": cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
6

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

Más Noticias
¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Comentarios