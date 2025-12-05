¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

México se llevó el gran premio del Radical Optimism Tour de Dua Lipa. La superestrella que ya revolucionó con "Tu misterioso alguien"los rincones de Argentina, emocionó con "Antología" en Colombia se trasladó hasta Norteamérica para no solo para entonar las estrofas de canciones icónicas como "Oye mi amor", sino que además deslumbró con su dueto junto a Fher, uno de los autores de la canción y el líder de la emblemática banda Maná. Pero los encuentros con grandes artistas nacionales no terminaron ahí ya que El Sol de México también se mostró vinculado a la cantante con un particular gesto.
¿Y si la próxima colaboración del año ya estuviera a plena vista? Esa fue la impresión que dejó un insospechado posteo de Luis Miguel en el que se muestra junto a Dua Lipa a su lado, todo ello en medio de la visita de la artista británica a México. Sin una descripción o aclaración, solo una imagen editada fue suficiente para enloquecer al internet completo.
La presentación de “Bésame mucho” en México
Durante la primera de las tres noches de su Radical Optimism Tour, en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Dua Lipa interpretó como canción sorpresa, "Bésame Mucho", uno de los himnos nacionales de México, pero con una versión particular, la de los arreglos de Luis Miguel. Aquel tributo llegó hasta el Sol de México que no dudó en reaccionar a este guiño de la cantante británica que se lució en el escenario.
Luis Miguel permanece alejado de la vida pública, por lo que su posteo en X fue suficiente para desatar una tormenta de comentarios en los que se especula incluso una colaboración entre los grandes artistas.
Una colaboración esperada
Los fans de El Sol expresaron su deseo por verlos juntos en alguna colaboración, aunque también ansían una aparición sorpresa del cantante en el show de la intérprete, según se puede leer en las reacciones de la publicación.
Más allá de todo, Luis Miguel parece estar feliz de que su versión de Bésame Mucho haya resurgido después de un tiempo. La canción, incluida en su álbum Romances, conocido también como Romances III, del año 1997, es una de las favoritas de esta producción, por la cual incluso ganó un premio GRAMMY en la 40 edición de esta premiación en la categoría de Mejor Interpretación de Pop Latino.