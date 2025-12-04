¿Qué buscaron los argentinos en Google durante 2025? Colapinto, Dua Lipa y El Eternauta, entre las consultas más destacadas

Google acaba de difundir la lista de los términos de búsqueda más importantes de 2025, conocida como "El año en búsquedas". Este año, el ranking estuvo marcado por eventos deportivos, asuntos políticos y el interés en personajes públicos.
El tema que generó mayor interés fue la Copa Mundial de Clubes. El torneo, que se llevó a cabo en Estados Unidos entre junio y mediados de julio, y vio al equipo inglés Chelsea alzarse con el título, ocupó el primer puesto en las consultas.
En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se destacó como uno de los términos más populares. Inmediatamente después, el tercer puesto reflejó una preocupación ambiental, siendo el calor excesivo uno de los temas más consultados.
La partida de figuras públicas impactó en las consultas; el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril, ocupó el quinto lugar en la lista de búsquedas de mayor crecimiento. En contraste, el entretenimiento nacional y global también impulsó las tendencias. La serie argentina El Eternauta, basada en el cómic de Héctor Oesterheld, cerró el top 10 de búsquedas y se convirtió en una de las más vistas del año desde su estreno.
En la lista de figuras destacadas, se encontró a la cantante internacional Dua Lipa, quien revolucionó Buenos Aires en su última visita al país, en el marco de su gira mundial “Radical Optimism”.
El automovilismo también tuvo su lugar con Franco Colapinto, quien continuó corriendo en la Fórmula 1 y estuvo en la expectativa de todos por su continuidad en la máxima categoría. En contraste con la alegría del piloto argentino, en el séptimo lugar se ubicó la boxeadora argentina “Locomotora” Oliveras, cuya repentina muerte a causa de un accidente cerebrovascular conmovió al país.
Como todo año marcado por elecciones, una de las palabras más consultadas fue “padrón electoral”, frase que reflejó los comicios legislativos de octubre
Rankings de las búsquedas en Google por categoría
Además de la Copa Mundial de Clubes en el primer puesto, la lista principal de búsquedas más populares incluyó:
- Copa Mundial de Clubes
- ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)
- Calor excesivo
- Selección de Fútbol Sub-20 Argentina
- Papa Francisco
- Padrón electoral
- Locomotora Oliveras
- PSG
- Franco Colapinto
- El Eternauta
La lista de figuras más populares estuvo liderada por el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. Otras personalidades destacadas en las búsquedas fueron:
- La modelo Julieta Prandi.
- Robert Prevost, el Papa León XIV.
- Ander Herrera, el jugador español que debutó en Boca.
- La cantante Dua Lipa.
- La actriz Mercedes Oviedo.
- La productora y empresaria Cris Morena.
- La artista y legisladora Karen Reichardt.
- El fútbol y los acontecimientos relevantes
El deporte impulsó las búsquedas en Google
El fútbol ocupó un lugar primordial en los acontecimientos más buscados del año. Los eventos que lideraron la lista fueron:
- Copa Mundial de Clubes
- Copa Mundial de Fútbol Sub-20
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
- Liga de Campeones de la UEFA
En cuanto a los partidos, el clásico por excelencia Boca Juniors vs. River Plate ocupó el primer lugar, seguido por el clásico internacional Argentina vs. Brasil.
Otros temas deportivos que captaron la atención fueron:
- La Selección de Fútbol Sub-20 Argentina, que llegó a la final contra Marruecos.
- El torneo de Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol.
- El interés por el PSG, que llegó a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y participó en la Champions League.
- Franco Colapinto, quien continúa corriendo en la Fórmula 1 y fue una figura destacada.
Otros acontecimientos que despertaron gran interés en Google
- La ola de calor excesivo de febrero.
- La inundación de Bahía Blanca sufrida en marzo.
- Las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.
- El Cónclave tras la muerte del Papa Francisco.
El paro general del 10 de Abril.
Series y películas: el entretenimiento más buscado
Las series argentinas se destacaron en la lista de entretenimiento. La serie El Eternauta, basada en el cómic de Héctor Oesterheld y protagonizada por Ricardo Darín, se ubicó en el primer lugar. Las principales búsquedas de entretenimiento fueron:
- El Eternauta
- En el barro
- Homo Argentum, la película liderada por Guillermo Francella
- Anora, el film estadounidense ganador del Oscar como Mejor Película
- Nosferatu, el largometraje de terror
- El juego del calamar
- La serie Adolescencia
- Destino final: lazos de sangre
- Menem, la serie sobre el expresidente
- Cómo entrenar a tu dragón