Cierre de año y finanzas personales: ¿Qué hacemos con el medio aguinaldo?

Los que están en la informalidad.- Aquellas personas que trabajan en la informalidad o que desempeñan sus actividades por cuenta propia, al ser probable que la economía repunte en los próximos meses y la mayor dinámica comercial de las próximas semanas, tienen mayores chances de que puedan contar con ingresos extras, indica el consultor. Por ello, las recomendaciones generales sobre el destino de los ingresos extra también son aplicables a quienes no reciben el medio aguinaldo por ley. “Si bien existen sugerencias generales, cada persona conoce mejor su propia realidad y debe tomar decisiones acordes a sus necesidades y posibilidades. Sin embargo, la cautela y el análisis responsable deben guiar el manejo de los ingresos y gastos en este cierre de año y el inicio del próximo”, expresa Robinson.