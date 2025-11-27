Secciones
Aguinaldo 2025: cuánto ganás si ponés un plazo fijo por $500.000 con las nuevas tasas

En diciembre se cobra la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, y muchos argentinos ya están pensando en qué invertirlo.

Los intereses en el plazo fijo sufrieron una baja con las últimas regulaciones del BCRA.
27 Noviembre 2025

La fuerte baja en la tasa de política monetaria del Banco Central continúa impactando en el rendimiento de los depósitos a plazo fijo. En el último mes, los bancos redujeron nuevamente las tasas que ofrecen a sus clientes, lo que profundiza la pérdida de atractivo de esta herramienta clásica de ahorro.

En un contexto donde la inflación real supera a la mayoría de los rendimientos bancarios, muchos plazos fijos quedaron con tasas reales negativas. Esto obliga a los ahorristas a comparar opciones y evaluar alternativas más rentables.

Cuánto paga hoy un plazo fijo por $500.000

La colocación de un depósito de $500.000 a 30 días muestra diferencias importantes entre los bancos de mayor volumen y las entidades más chicas o digitales, que en algunos casos ofrecen tasas por encima del 30% para retener clientes.

Los 5 bancos de mayor volumen que más pagan hoy

Estos son los bancos tradicionales con mayor cantidad de depósitos que ofrecen las mejores tasas del mercado para un plazo fijo tradicional:

• Banco Macro – 30% TNA

Interés: $12.500

Monto final: $512.500

• ICBC – 28% TNA

Interés: $11.667

Monto final: $511.667

• Banco Provincia (Bapro) – 28% TNA

Interés: $11.667

Monto final: $511.667

• Banco Credicoop – 28% TNA

Interés: $11.667

Monto final: $511.667

• Banco Nación – 27% TNA

Interés: $11.250

Monto final: $511.250

Qué bancos pagan mejor tasa hoy: el resto del mercado

Además de los bancos más grandes, otras entidades ofrecen tasas más altas, muchas por encima del 30% TNA:

Banco Meridian S.A.: 33,5% TNA

Banco VOII: 33,5% TNA

Crédito Regional: 33% TNA

Reba Compañía Financiera: 32% TNA

Banco Provincia de Córdoba: 32% TNA

Banco BICA: 32% TNA

Provincia de Tierra del Fuego: 32% TNA

Banco Mariva: 31% TNA

Banco de Corrientes: 31% TNA

Banco CMF: 30% TNA

Bibank: 30% TNA

Banco BMV: 30% TNA

Banco Julio: 30% TNA

Banco de Comercio: 30% TNA

Banco Dino: 29% TNA

Banco Hipotecario: 28,5% TNA

Banco del Chubut: 28% TNA

Banco Comafi: 27,5% TNA

Banco de Formosa: 27% TNA

¿Conviene seguir invirtiendo en plazo fijo?

Ante tasas que continúan en caída y una inflación elevada, el ahorrista debe tener en cuenta:

1. Comparar entre bancos

No todos pagan lo mismo: diferencias de 3 a 6 puntos en la TNA pueden mejorar notablemente el rendimiento mensual.

2. Evaluar el riesgo

Algunas entidades más pequeñas o digitales pagan más, pero conviene revisar historiales, solvencia y opiniones de usuarios.

3. Considerar la inflación

Si el rendimiento queda por debajo de la inflación mensual, el plazo fijo pierde poder adquisitivo.

4. Diversificar inversiones

Bonos, fondos comunes o instrumentos dolarizados pueden complementar el rendimiento y reducir el riesgo.

