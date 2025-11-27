Aguinaldo 2025: cuánto ganás si ponés un plazo fijo por $500.000 con las nuevas tasas

La fuerte baja en la tasa de política monetaria del Banco Central continúa impactando en el rendimiento de los depósitos a plazo fijo. En el último mes, los bancos redujeron nuevamente las tasas que ofrecen a sus clientes, lo que profundiza la pérdida de atractivo de esta herramienta clásica de ahorro.
En un contexto donde la inflación real supera a la mayoría de los rendimientos bancarios, muchos plazos fijos quedaron con tasas reales negativas. Esto obliga a los ahorristas a comparar opciones y evaluar alternativas más rentables.
Cuánto paga hoy un plazo fijo por $500.000
La colocación de un depósito de $500.000 a 30 días muestra diferencias importantes entre los bancos de mayor volumen y las entidades más chicas o digitales, que en algunos casos ofrecen tasas por encima del 30% para retener clientes.
Los 5 bancos de mayor volumen que más pagan hoy
Estos son los bancos tradicionales con mayor cantidad de depósitos que ofrecen las mejores tasas del mercado para un plazo fijo tradicional:
• Banco Macro – 30% TNA
Interés: $12.500
Monto final: $512.500
• ICBC – 28% TNA
Interés: $11.667
Monto final: $511.667
• Banco Provincia (Bapro) – 28% TNA
Interés: $11.667
Monto final: $511.667
• Banco Credicoop – 28% TNA
Interés: $11.667
Monto final: $511.667
• Banco Nación – 27% TNA
Interés: $11.250
Monto final: $511.250
Qué bancos pagan mejor tasa hoy: el resto del mercado
Además de los bancos más grandes, otras entidades ofrecen tasas más altas, muchas por encima del 30% TNA:
Banco Meridian S.A.: 33,5% TNA
Banco VOII: 33,5% TNA
Crédito Regional: 33% TNA
Reba Compañía Financiera: 32% TNA
Banco Provincia de Córdoba: 32% TNA
Banco BICA: 32% TNA
Provincia de Tierra del Fuego: 32% TNA
Banco Mariva: 31% TNA
Banco de Corrientes: 31% TNA
Banco CMF: 30% TNA
Bibank: 30% TNA
Banco BMV: 30% TNA
Banco Julio: 30% TNA
Banco de Comercio: 30% TNA
Banco Dino: 29% TNA
Banco Hipotecario: 28,5% TNA
Banco del Chubut: 28% TNA
Banco Comafi: 27,5% TNA
Banco de Formosa: 27% TNA
¿Conviene seguir invirtiendo en plazo fijo?
Ante tasas que continúan en caída y una inflación elevada, el ahorrista debe tener en cuenta:
1. Comparar entre bancos
No todos pagan lo mismo: diferencias de 3 a 6 puntos en la TNA pueden mejorar notablemente el rendimiento mensual.
2. Evaluar el riesgo
Algunas entidades más pequeñas o digitales pagan más, pero conviene revisar historiales, solvencia y opiniones de usuarios.
3. Considerar la inflación
Si el rendimiento queda por debajo de la inflación mensual, el plazo fijo pierde poder adquisitivo.
4. Diversificar inversiones
Bonos, fondos comunes o instrumentos dolarizados pueden complementar el rendimiento y reducir el riesgo.