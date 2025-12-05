Santiago Caputo consolidó su poder en la SIDE tras la salida de Neiffert e imponer a un hombre de su confianza

La operación política, sellada mediante decreto, fue precedida por una intensa agenda de reuniones. Horas antes de la jura de diputados en el Congreso, el presidente Javier Milei recibió a Caputo en la residencia de Olivos, un encuentro que validó la reestructuración. Posteriormente, el asesor encabezó una reunión en Casa Rosada junto al flamante titular, Auguadra, y al subsecretario administrativo, José Francisco Lago Rodríguez, con el objetivo de alinear la gestión operativa y administrativa de la nueva etapa.