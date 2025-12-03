Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

El Gobierno nacional confirmó en las últimas horas un movimiento clave dentro de la estructura de inteligencia: la salida de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y su reemplazo por Cristian Auguadra. La resolución quedó formalizada en el Boletín Oficial y fue acompañada por un comunicado difundido por la Vocería Presidencial, en el que la administración explicó los motivos de la decisión.
Según informó el Ejecutivo, la desvinculación de Neiffert marca el cierre de la “primera etapa” del proceso de reorganización del sistema de inteligencia. En ese documento, la Casa Rosada precisó que la SIDE presentó su Informe de Gestión 2023-2024 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso, instancia que habría permitido completar el tramo inicial del plan de reestructuración impulsado este año.
El balance oficial destacó la labor de Neiffert, a quien se atribuyó haber llevado adelante una revisión interna orientada a “ordenar procedimientos, transparentar la estructura, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos”. Con ese diagnóstico, el Gobierno consideró concluida su participación al frente del organismo y dio paso a una nueva etapa bajo la conducción de Auguadra.
La designación de Auguadra, contador público y hasta ahora responsable del área de Asuntos Internos de la SIDE, aparece como el componente central de la segunda fase de reformas. En el comunicado oficial se señaló que su perfil técnico, con experiencia en auditoría y gestión de riesgos, permitirá profundizar la modernización del servicio, fortalecer los mecanismos de control y avanzar hacia un sistema de inteligencia “integrado y ágil”.
La Casa Rosada vinculó estos cambios a la intención del presidente Javier Milei de consolidar un organismo acorde a los desafíos internacionales. “El objetivo es contar con un servicio de inteligencia moderno, profesionalizado y en línea con los estándares globales”, indicaron fuentes oficiales, que insistieron en la necesidad de reforzar la cooperación exterior y garantizar estándares de calidad institucional.
El desembarco de Auguadra también tuvo una lectura política. El nuevo titular de la SIDE es considerado un funcionario cercano a la familia Caputo, especialmente a Claudio Caputo, padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Su llegada al organismo se produjo en noviembre de 2024, precisamente bajo la órbita de este último. En los últimos meses, versiones dentro del Gobierno señalaban tensiones entre Neiffert y el entorno de Caputo, pese a que el ahora ex funcionario respondía formalmente al asesor presidencial.
DNU para ampliar el presupuesto de la SIDE
El reemplazo se conoció pocas horas después de otro movimiento relevante: la ampliación del presupuesto de la SIDE mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El organismo recibió $26.117.900.000 adicionales, de los cuales casi $20 mil millones se destinarán al pago de salarios. Desde Casa Rosada justificaron la medida al señalar que, tras la reconducción del presupuesto, varias dependencias se quedaron sin fondos suficientes. “La Secretaría de Inteligencia es uno de los organismos que necesitaba una adecuación urgente”, explicaron.
La jornada de cambios no terminó allí. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso también la salida de José Rolandi, vicejefe de Gabinete y último funcionario de peso que permanecía desde la gestión de Nicolás Posse. Rolandi había tenido un rol clave en la negociación de la Ley Bases y ocupaba además un asiento relevante en el directorio de YPF. Su desplazamiento suma un capítulo más al proceso de reacomodamiento interno que atraviesa el Gobierno.