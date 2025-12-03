Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

La jornada de cambios no terminó allí. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso también la salida de José Rolandi, vicejefe de Gabinete y último funcionario de peso que permanecía desde la gestión de Nicolás Posse. Rolandi había tenido un rol clave en la negociación de la Ley Bases y ocupaba además un asiento relevante en el directorio de YPF. Su desplazamiento suma un capítulo más al proceso de reacomodamiento interno que atraviesa el Gobierno.