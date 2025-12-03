La historia detrás del "Señor 5": la conexión británica y el origen del apodo del jefe de los espías

El 30 de enero de 1990 asumió quien se convertiría en el "Señor 5" más longevo de la historia reciente: Hugo Anzorreguy. El abogado ocupó el cargo durante casi una década, hasta el final del mandato menemista en 1999. Su gestión consolidó un enorme poder político -su cuñado, Eduardo Moliné O'Connor, era vicepresidente de la Corte Suprema-, pero terminó manchada por graves escándalos judiciales. Años más tarde, Anzorreguy sería condenado a cuatro años y medio de prisión por peculado y encubrimiento en la causa AMIA, además de ser investigado por el rol de la SIDE en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.