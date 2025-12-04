Secciones
El sorteo del Mundial 2026: así será el nuevo formato con 48 selecciones y 12 grupos

La FIFA realizará mañana el sorteo del primer Mundial de 48 equipos. Cómo se arman los bombos, qué restricciones existen, dónde juegan los anfitriones y cómo funcionan los nuevos dieciseisavos de final.

TODO PREPARADO PARA EL SORTEO. Mañana se conocerán los rivales de Argentina en la fase de grupos. TODO PREPARADO PARA EL SORTEO. Mañana se conocerán los rivales de Argentina en la fase de grupos. Foto tomada de ESPN.
Hace 1 Hs

Mañana se celebrará el sorteo del primer Mundial de fútbol de 48 equipos, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aquí explicamos todo lo que hay que saber sobre cómo funcionará el sorteo:

Los equipos participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking mundial de la FIFA. Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA. Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Los tres países anfitriones ya saben en qué grupo quedaron: Estados Unidos estará en el grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle.

México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara. Y Canadá va en el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Ronda eliminatoria adicional

Por ser un torneo ampliado, con un 50% más de selecciones participantes respecto a Catar 2022, habrá muchos más partidos.

En esta edición hay una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, a los que clasifican los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos. Además, pasan a esa ronda los ocho mejores terceros.

En otras palabras, al finalizar la fase de grupos se jugarán 72 partidos y solo 16 de los 48 equipos quedarán eliminados.

Repartición de los bombos

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes Intercontinentales.

Los repechajes

El repechaje de la UEFA la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte

Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania

Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía

Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte

El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada ruta. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final también a partido único el 31 de marzo. Todos los partidos se jugarán en México.

Los partidos se disputarán entre: Nueva Caledonia o Jamaica - RD Congo. Y Bolivia o Surinam - Irak.

