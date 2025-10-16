Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

La frutilla, conocida por sus múltiples beneficios para la salud, es una fruta que no solo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, sino que también mejora la salud de la piel. Gracias a sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias y depurativas, las frutillas son una excelente opción para incluir en la dieta diaria.
Además, las frutillas son ricas en antioxidantes y minerales como el manganeso, magnesio y potasio, y contienen vitaminas como la C, B2, B3 y ácido fólico. Son una fruta con un 90 % de agua y baja en azúcar, lo que las convierte en una aliada para quienes buscan bajar de peso o mantener una alimentación saludable.
Beneficios de las frutillas
Uno de los grandes beneficios de la frutilla es que ayuda en la digestión, gracias a su fibra dietética, que mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Su consumo regular puede incluso reducir en un 50 % el riesgo de desarrollar tumores cancerígenos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Ohio (Estados Unidos), debido a sus potentes propiedades antioxidantes.
Licuado de frutillas con avena
El portal mexicano NMAS destacó los beneficios de un licuado de frutilla con avena, una bebida muy popular que no solo ayuda a reducir el colesterol, sino que también mejora la circulación sanguínea. Este batido es ideal para quienes desean fortalecer su masa muscular de manera natural, ya que las frutillas ayudan a preservar la fuerza muscular, mientras que la avena, según estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es clave para aumentar la masa muscular.
Este licuado es también una opción saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir el colesterol elevado, mejorar la capacidad antiviral del organismo y retrasar el envejecimiento cerebral, protegiendo incluso contra el alzhéimer. En personas con diabetes, las frutillas contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, según el portal Soluciones para la Diabetes.
Además de todo esto, el portal especializado Mejor con Salud destaca que las frutillas tienen efectos hidratantes y bajos en calorías: cada 100 gramos contienen solo 32 calorías, lo que las hace ideales para quienes buscan bajar de peso. También protegen la salud visual, gracias a la presencia de luteína y zeaxantina, y mejoran la salud de la piel, ayudando a regular los niveles de azúcar en sangre y aportando beneficios en términos de hidratación, luminosidad y tratamiento del acné.
Receta del licuado de frutilla con avena
Para preparar este batido, necesitarás los siguientes ingredientes:
1 taza de frutillas desinfectadas
1 taza de leche
1 taza de hojuelas de avena
1 cucharada de semillas de chía
La preparación es sencilla: se recomienda dejar las hojuelas de avena en agua durante varias horas, preferiblemente la noche anterior. Luego se cuelan y se licúan junto con las frutillas, la leche y las semillas de chía. Después de unos minutos en la licuadora, el batido estará listo. Puedes agregar unas hojuelas de avena cruda como decoración para darle un toque final.