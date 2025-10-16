Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Licuado de frutillas con avena

El portal mexicano NMAS destacó los beneficios de un licuado de frutilla con avena, una bebida muy popular que no solo ayuda a reducir el colesterol, sino que también mejora la circulación sanguínea. Este batido es ideal para quienes desean fortalecer su masa muscular de manera natural, ya que las frutillas ayudan a preservar la fuerza muscular, mientras que la avena, según estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es clave para aumentar la masa muscular.