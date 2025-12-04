¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Desde que Germán Alfaro se integró al frente Tucumán Primero, comenzaron a circular distintas versiones sobre un eventual desembarco suyo en algún organismo estatal. Primero se lo mencionó como posible presidente de la Caja Popular de Ahorros, una especulación que lleva meses dando vueltas y que volvió a tomar fuerza en medio de la tensión entre el diputado Carlos Cisneros y el Ministerio Público Fiscal.