¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Las versiones sobre la incorporación del ex intendente al equipo del gobernador bullen. Cuánto hay de mito y cuánto de realidad.

Por Gabriela Baigorri y Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

Desde que Germán Alfaro se integró al frente Tucumán Primero, comenzaron a circular distintas versiones sobre un eventual desembarco suyo en algún organismo estatal. Primero se lo mencionó como posible presidente de la Caja Popular de Ahorros, una especulación que lleva meses dando vueltas y que volvió a tomar fuerza en medio de la tensión entre el diputado Carlos Cisneros y el Ministerio Público Fiscal.

Hacia fines de la semana pasada, surgió otra versión: que Alfaro podría asumir en el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, altas fuentes del propio Poder Ejecutivo lo descartaron. También se instaló su nombre para la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Eduardo “Lalo” Cobos, tiene mandato hasta 2026.

La foto del lunes de la visita que el ex intendente hizo al gobernador Osvaldo Jaldo reavivó las versiones.

Consultado sobre su futuro político, Alfaro negó haber recibido ofrecimientos y aseguró que, por ahora, no tiene interés en ocupar cargos. Sostiene que prefiere trabajar desde el llano y seguir trabajando en política.

