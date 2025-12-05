La tensión entre Estados Unidos y Venezuela reaviva fantasmas alrededor del mundo

Un pasado que vuelve

El caso más citado en la región es la invasión de Panamá en diciembre de 1989, durante el gobierno de George H. W. Bush. La Casa Blanca anunció entonces que su objetivo era capturar al general Manuel Antonio Noriega -acusado de narcotráfico y de poner en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses- y restaurar la democracia en el país. La operación, denominada “Causa Justa”, fue rápida, pero dejó cientos de víctimas civiles y profundas tensiones diplomáticas. Noriega fue detenido y trasladado a Estados Unidos, y un nuevo gobierno panameño afín a Washington asumió el poder. El historiador panameño Héctor Tejeda lo resume de este modo: “Panamá recuperó la democracia, pero al costo de una intervención que aún divide a la sociedad. Estados Unidos siempre sostuvo que actuó por la libertad; los panameños recuerdan también los muertos”.