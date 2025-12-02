Secciones
Mundo

Trump redobla la presión y anunció operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela

"Es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo.

Trump redobla la presión y anunció operativos en tierra contra el narcoterrorismo en Venezuela
Hace 4 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra objetivos del narcotráfico dentro de Venezuela y advirtió que cualquier país que trafique droga hacia territorio norteamericano "está sujeto a ataques".

En diálogo con la prensa, el mandatario republicano afirmó que la cantidad de drogas con barcos en el Caribe disminuyó "mucho gracias a estos ataques", mientras que luego señaló que comenzarán las operaciones militares terrestres: "Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto".

También defendió al secretario de Defensa, Pete Hegsteh, en medio del debate en Estados Unidos sobre un supuesto pedido para asesinar a dos personas que sobrevivieron de un ataque contra una embarcación que transportaba drogas en el Caribe.

Por otro lado, Trump amplió su amenaza de ataques hacia otros países si envían droga a Estados Unidos y ejemplificó con Colombia: "Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace".

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que lanzara un ultimátum a su par venezolano, Nicolás Maduro, ya que le dio tiempo hasta el viernes para dimitir y dejar su país. El mes pasado, el presidente estadounidense había rechazado una serie de solicitudes del líder venezolano, según consignó Reuters.

El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera .

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaColombiaNicolás MaduroDonald TrumpNarcotráficoEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
4

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF
5

Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF

Denuncian a tres policías por irregularidades
6

Denuncian a tres policías por irregularidades

Más Noticias
Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno

Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno

Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF

Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Comentarios