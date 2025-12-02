Trump redobla la presión y anunció operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra objetivos del narcotráfico dentro de Venezuela y advirtió que cualquier país que trafique droga hacia territorio norteamericano "está sujeto a ataques".
En diálogo con la prensa, el mandatario republicano afirmó que la cantidad de drogas con barcos en el Caribe disminuyó "mucho gracias a estos ataques", mientras que luego señaló que comenzarán las operaciones militares terrestres: "Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto".
También defendió al secretario de Defensa, Pete Hegsteh, en medio del debate en Estados Unidos sobre un supuesto pedido para asesinar a dos personas que sobrevivieron de un ataque contra una embarcación que transportaba drogas en el Caribe.
Por otro lado, Trump amplió su amenaza de ataques hacia otros países si envían droga a Estados Unidos y ejemplificó con Colombia: "Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace".
Las declaraciones de Trump se produjeron después de que lanzara un ultimátum a su par venezolano, Nicolás Maduro, ya que le dio tiempo hasta el viernes para dimitir y dejar su país. El mes pasado, el presidente estadounidense había rechazado una serie de solicitudes del líder venezolano, según consignó Reuters.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera .