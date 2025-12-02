Trump redobla la presión y anunció operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela

En diálogo con la prensa, el mandatario republicano afirmó que la cantidad de drogas con barcos en el Caribe disminuyó "mucho gracias a estos ataques", mientras que luego señaló que comenzarán las operaciones militares terrestres: "Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto".