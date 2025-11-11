Tragedia de Once: ordenaron la detención de Julio De Vido luego de que la Corte confirmara su condena

En un fallo que pone el punto final a una de las causas más emblemáticas y dolorosas de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de cuatro años de prisión contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de apelación tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal por considerarlos "inadmisibles", en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La resolución confirma la pena impuesta, que incluye la prisión efectiva y la inhabilitación especial perpetua, al hallarlo "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Este dictamen se inscribe en el marco de la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, un suceso que costó la vida a 51 personas y que desnudó graves falencias en el control estatal de los servicios concesionados.