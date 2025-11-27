Secciones
Fernández reclamó la domiciliaria para De Vido y habló de “ensañamiento” contra Cristina Kirchner

"Tiene 75 años, es un enfermo crónico de diabetes, es un insulino dependiente y tiene todos los argumentos y las razones suficientes para tener la domiciliaria", señaló.

27 Noviembre 2025

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó este jueves un fuerte pedido en favor del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once, y solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria debido a su edad y a sus problemas de salud.

En una entrevista con el programa de streaming Se Viene, Fernández afirmó: "De Vido tiene 75 años, es un enfermo crónico de diabetes, es un insulino dependiente y tiene todos los argumentos y las razones suficientes para tener la domiciliaria".

El ex mandatario también insistió en su postura respecto de las causas judiciales que involucran a la ex presidenta. "Tenemos que reaccionar, esto no es de ahora, la realidad es que siempre he hablado de la inocencia de Cristina (Fernández de Kirchner) y de la condena que padece. Hay un ensañamiento", sostuvo.

Por último, Fernández agregó que mantiene contacto frecuente con De Vido: "Lo fui a ver a De Vido y lo voy a volver a ver todas las veces que sea necesario porque merece la domiciliaria", remarcó.

